https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-3-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1084952167.html
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T10:42+0300
2024-06-18T10:42+0300
2024-06-18T10:42+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
irak
pençe-kilit harekatı
pkk
terörist
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Milli Savunma Bakanlığı resmi X hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/milli-savunma-bakanligi-irak-ve-suriyenin-kuzeyinde-17-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1084878590.html
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), irak, pençe-kilit harekatı, pkk, terörist
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), irak, pençe-kilit harekatı, pkk, terörist
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı resmi X hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!