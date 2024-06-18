https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-3-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1084952167.html

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T10:42+0300

2024-06-18T10:42+0300

2024-06-18T10:42+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

irak

pençe-kilit harekatı

pkk

terörist

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Milli Savunma Bakanlığı resmi X hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/milli-savunma-bakanligi-irak-ve-suriyenin-kuzeyinde-17-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1084878590.html

türkiye

irak

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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), irak, pençe-kilit harekatı, pkk, terörist