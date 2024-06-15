https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/milli-savunma-bakanligi-irak-ve-suriyenin-kuzeyinde-17-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1084878590.html
Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T11:46+0300
2024-06-15T11:46+0300
2024-06-15T11:46+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
terör
türk silahlı kuvvetleri
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
suriye
irak
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Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/cumhurbaskani-erdogan-enflasyon-canavarindan-kurtulma-surecine-girdik-1084878046.html
türkiye
suriye
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, terör, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), suriye, irak
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, terör, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), suriye, irak
Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe Kilit bölgelerindeki 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.