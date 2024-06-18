https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kuzey-ve-guney-kore-sinirinda-gerilim-guney-kore-ordusu-uyari-atesi-acti-1084953119.html

Kuzey ve Güney Kore sınırında gerilim: Güney Kore ordusu uyarı ateşi açtı

Kuzey ve Güney Kore sınırında gerilim: Güney Kore ordusu uyarı ateşi açtı

Sputnik Türkiye

Güney Kore’nin kara sınırını geçtiğimiz hafta ihlal ederek bölgede tansiyonu yükselten Kuzey Kore’den tehlikeli bir hamle daha geldi. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T11:03+0300

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, iş aletleri taşıyan yaklaşık 30 Kuzey Kore askerinin yerel saatle 08.30 sıralarında Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde yer alan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçtiği bildirildi.Güney Kore ordusunun gerekli uyarıları yaptıktan sonra sınır ihlalini önlemek amacıyla ikaz ateşi açtığı kaydedilirken, Kuzey Koreli askerlerin ise çok geçmeden kendi ülke sınırlarına döndüğü belirtildi. Kısa süren ihlalin ardından sınır bölgesinde olağandışı bir hareketlilik yaşanmadığı aktarıldı.2 haftada 2 sınır ihlaliGelişmelerle birlikte Kuzey Kore'nin son 2 haftada gerçekleştirdiği sınır ihlallerinin sayısı 2’ye yükseldi. JCS’den geçen hafta yapılan açıklamada yaklaşık 20 Kuzey Kore askerinin 9 Haziran'da sınırı geçtiği, Güney Koreli askerlerin uyarı ateşi açtığı kaydedilmişti.Kuzey Koreli askerlerin kısa süre sonra kendi ülke sınırlarına çekildiği açıklanırken, olayın yanlışlıkla meydana geldiğinin değerlendirildiği aktarılmıştı.Kuzey Kore sınır bölgesindeki faaliyetlerini artırmıştıKuzey Kore'nin nisan ayından bu yana mayın döşeme, duvar örme ve yol yapımı gibi faaliyetlerde görevli yüzlerce askeri sınır bölgesine konuşlandırdığı kamuoyuna yansımıştı.Pyongyang’ın söz konusu faaliyetlerle ordu ve halk üzerindeki kontrolünü güçlendirmeyi ve ülkeden kaçma girişimlerini engellemeyi hedeflediği yorumları yapılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/kuzey-korenin-askerden-arindirilmis-bolgede-insaat-faaliyetleri-yuruttugu-iddiasi-1084882439.html

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