https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/kuzey-korenin-askerden-arindirilmis-bolgede-insaat-faaliyetleri-yuruttugu-iddiasi-1084882439.html

Kuzey Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'de inşaat faaliyetleri yürüttüğü iddiası

Kuzey Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'de inşaat faaliyetleri yürüttüğü iddiası

Sputnik Türkiye

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Kuzey Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'de inşaat faaliyetleri yürüttüğünü öne sürdü. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T13:45+0300

2024-06-15T13:45+0300

2024-06-15T13:45+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

sınır

kuzey kore lideri kim jong un

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Yonhap'ın ismini vermediği askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore ordusunun Askerden Arındırılmış Bölge'de gözlenen faaliyetlerinin nedeni bilinmiyor.Askeri kaynak, Kuzey Kore'nin Askerden Arındırılmış Bölge'de Askeri Sınır Çizgisi ile Kuzey Sınır Çizgisi arasındaki bazı alanlarda duvar örme, toprak kazma ve yol yapımı gibi faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 20 Kuzey Koreli askerin 9 Haziran'da Koreleri birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge'de bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni geçtiği bildirilmişti.Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'nin içinde çöp ve gübre bulunan balon göndermesinin ardından sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edeceğini açıklamıştı.‘Çöp balonu gerilimi’Bu hafta sonu Kuzey Kore tarafından Güney Kore'ye yaklaşık 330 çöp balonu gönderildiği bildirilirken, Güney Kore haber ajansı Yonhap, orduya atıfta bulunarak, bunlardan yaklaşık 80'inin ülke topraklarına düştüğünü aktardı.Güney Kore, 29 Mayıs'ta Kuzey Kore'nin içinde ‘çöp ve gübre’ bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirmişti.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, bu balonların gönderilmesini ifade özgürlüğü diye nitelemişti.Bunun üzerine Güney Kore, Kuzey'in balonları göndermesini ve Kim Yo-jong'un bu olayı ifade özgürlüğü olarak nitelendirmesini kınamıştı.Güney Kore, 2 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde çöp bulunan yaklaşık 720 balon daha yolladığını bildirmişti.Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 4 Haziran'da Kuzey Kore'nin içinde çöp bulunan balon göndermesine karşılık 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almıştı.Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.Bunun üzerine Kuzey Kore de kısasa kısas uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmiş, 29 Mayıs’tan bu yana Güney'e içinde çöp ve gübre bulunan yaklaşık bin adet balon yollamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/guney-kore-kuzey-sinirindaki-propagandasini-surdurmekte-kararli-1084659274.html

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