https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kurban-pazarlarinda-satilmayan-hayvanlar-esk-tarafindan-satin-alinacak-1084958207.html

Kurban pazarlarında satılmayan hayvanlar ESK tarafından satın alınacak

Kurban pazarlarında satılmayan hayvanlar ESK tarafından satın alınacak

Sputnik Türkiye

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T12:43+0300

2024-06-18T12:43+0300

2024-06-18T12:43+0300

türkiye

kurban

kurban bayramı

kurban kesim bedeli

kurbanlık

et ve süt kurumu (esk)

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Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek. Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak. İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak.

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kurban, kurban bayramı, kurban kesim bedeli, kurbanlık, et ve süt kurumu (esk)