https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/kurban-bayraminin-ilk-gununde-gunesten-elektrik-uretiminde-rekor-1084952804.html

Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneşten elektrik üretiminde rekor

Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneşten elektrik üretiminde rekor

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 16 Haziran'da gün içinde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 44'ü aşarak rekor... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T10:57+0300

2024-06-18T10:57+0300

2024-06-18T10:57+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

güneş enerjisi

rekor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneş enerjisinden elektrik üretiminde rekor kırıldığını belirtti.Bayraktar, "16 Haziran günü toplamda 682 bin 223 megavat elektrik ürettik. Bunun 109 bin 501'i güneş enerjisinden karşılandı" bilgisini paylaştı.Günün tamamında güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 16,05 olduğunu kaydeden Bayraktar şu ifadeleri kullandı:Her yıl 3 bin 500 megavat güneş kurulu gücü hedefiBayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın son açıklanan kurulu güç istatistiklerinde Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünya ilk 11'ine girdiğini, Avrupa'da da 5'inci sırada olduğunu anımsatarak, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz" dedi.Bu hedefe ulaşmak için zaman zaman kapasite tahsisleri yaptıklarını kaydeden Bayraktar, şunları kaydetti:

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, güneş enerjisi, rekor