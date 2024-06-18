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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/afad-duyurdu-elazigda-deprem-1084958079.html
AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem
AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem
Sputnik Türkiye
Elazığ’ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Maden ilçesinde yerin 8 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/maras-depremini-bilmisti-yeniden-uyardi-tokat-ve-hatayda-deprem-beklentisi-1084711276.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, elazığ
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, elazığ

AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem

12:43 18.06.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazAFAD
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Elazığ’ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Maden ilçesinde yerin 8 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
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11 Haziran , 11:22
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