https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/afad-duyurdu-elazigda-deprem-1084958079.html

AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem

AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem

Sputnik Türkiye

Elazığ’ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T12:43+0300

2024-06-18T12:43+0300

2024-06-18T12:43+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

elazığ

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AFAD’dan yapılan açıklamada, merkez üssü Maden ilçesinde yerin 8 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/maras-depremini-bilmisti-yeniden-uyardi-tokat-ve-hatayda-deprem-beklentisi-1084711276.html

türkiye

elazığ

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, elazığ