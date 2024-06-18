https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/italya-elindeki-storm-shadow-fuzelerini-ukraynaya-vermeyi-tartisiyor-1084961266.html

İtalya, elindeki Storm Shadow füzelerini Ukrayna’ya vermeyi tartışıyor

İtalya, elindeki Storm Shadow füzelerini Ukrayna’ya vermeyi tartışıyor

Sputnik Türkiye

İtalyan basını, Roma’nın Kiev’e potansiyel olarak Rusya topraklarındaki hedeflere ulaşabilecek Storm Shadow uzun menzilli füzeleri verebileceğini bildirdi. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T14:10+0300

2024-06-18T14:10+0300

2024-06-18T14:10+0300

ukrayna krizi

italya

giorgia meloni

ukrayna

vladimir zelenskiy

kiev

storm shadow

uzun menzilli füze

nato

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İtalyan muhalif gazete Fatto Quotidiano, Kiev’e uzun menzilli mühimmat sevkiyatının Başbakan Giorgia Meloni’nin Ukrayna’daki çatışmaya yönelik siyasi tutumundaki değişikliğe işaret ettiğini yazdı.Avrupa Parlamentosu seçim kampanyası sırasında, Meloni’nin liderliğindeki ‘İtalya'nın Kardeşleri’ partisinin bu popüler olmayan konuyu programına dahil etmediğine dikkat çekilen yazıda, Başbakanın da bu konu hakkında neredeyse hiç konuşmadığı anımsatıldı.Haberde, “Oylamadan sonra, pasifist mesaja odaklanan güçler görünürde başarısız olunca Meloni, Atlantik yanlısı eski duruşuna alenen geri döndü… Hükümet, seçim kampanyası sırasında kaybolan silah transferlerine ilişkin bir kararı önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlayacak" denildi.İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto, dokuzuncu askeri yardım paketine girecek silahları Haziran ayı sonunda Parlamento’nun Güvenlik Komisyonu (Copasir) toplantısında duyurmayı planlıyor. Listeye ayrıca Kuveyt’teki misyonu tamamlayan Samp-T hava savunma sistemi de dahil edilecek.Nihai karar, 9-11 Temmuz günleri ABD’nin başkenti Washington’da yapılacak NATO Zirvesi’nden önce alınacak.İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Mayıs ayında Times gazetesine verdiği demeçte, İtalya’nın İngiltere ve Fransa ile birlikte Kiev’e “özellikle Kırım’a yönelik kullanılmak üzere” Storm Shadow füzeleri tedarik ettiğini bildirmişti. İtalya hükümeti ise bu haberle ilgili yorumda bulunmamıştı.İtalyan yetkililer, Ukrayna ordusuna Batı yapımı silahla Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı düzenlenmesine uygulanan yasağın kaldırılmasına defalarca karşı çıkmıştı. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna’ya sadece ülke içindeki hedefleri vuracak silah sağladıklarını ve bunu kontrol ettiklerini dile getirmişti.İtalya’nın Ukrayna’ya sağladığı silah türleri gizli tutuluyor ama yerli medyanın verdiği bilgiye göre, yeni pakete topçu sistemler ve ‘karadan havaya’ Stinger füzeleri dahil edilebilir.Daha önce Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus yerleşim birimlerini düşmanın saldırılarına karşı korumak için Ukrayna genelinin ‘tampon bölge’ haline getirilebileceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/italya-basbakani-meloni-g7-ukraynaya-50-milyar-dolarlik-kredi-konusunda-anlasmaya-vardi-1084826870.html

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italya, giorgia meloni, ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, storm shadow, uzun menzilli füze, nato