https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/italya-basbakani-meloni-g7-ukraynaya-50-milyar-dolarlik-kredi-konusunda-anlasmaya-vardi-1084826870.html
İtalya Başbakanı Meloni: G7, Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi konusunda anlaşmaya vardı
İtalya Başbakanı Meloni: G7, Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi konusunda anlaşmaya vardı
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Meloni, G7 ülkelerinin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek gelirlerle Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T22:07+0300
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2024-06-13T22:06+0300
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giorgia meloni
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g7 zirvesi
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kremlin
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle güvence altına alınan 50 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.İtalya'nın Apulia bölgesinde düzenlenen G7 zirvesinde konuşan Meloni, “Yetki alanlarımızda dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerinkullanılacağı kredi mekanizması aracılığıyla Ukrayna'ya yıl sonuna kadar yaklaşık 50 milyar dolar tutarında ek mali yardım sağlamak üzere siyasi bir anlaşmaya vardığımızı belirtmek istiyorum” dedi.Dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının söz konusu olmadığını belirten Meloni, “Elbette bu varlıklara el konulmasından değil, zaman içinde biriken faizlerden bahsediyoruz” ifadesini kullandı.AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.Avrupa Merkez Bankası, Rus varlıklara yönelik her türlü manipülasyonun uzun vadede euro üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağı konusunda uyararak Kiev’e destek için diğer finansman yollarını kullanma çağrısını yapmıştı.Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/g7-rus-varliklarindan-ukraynaya-50-milyar-dolar-tahsis-edilmesini-onayladi-1084796272.html
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giorgia meloni, italya, g7 zirvesi, ukrayna, kredi, başbakan, avrupa merkez bankası (ecb), kremlin, sergey lavrov
giorgia meloni, italya, g7 zirvesi, ukrayna, kredi, başbakan, avrupa merkez bankası (ecb), kremlin, sergey lavrov
İtalya Başbakanı Meloni: G7, Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi konusunda anlaşmaya vardı
İtalya Başbakanı Meloni, G7 ülkelerinin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek gelirlerle Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle güvence altına alınan 50 milyar dolarlık kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.
İtalya'nın Apulia bölgesinde düzenlenen G7 zirvesinde konuşan Meloni, “Yetki alanlarımızda dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerinkullanılacağı kredi mekanizması aracılığıyla Ukrayna'ya yıl sonuna kadar yaklaşık 50 milyar dolar tutarında ek mali yardım sağlamak üzere siyasi bir anlaşmaya vardığımızı belirtmek istiyorum” dedi.
Dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasının söz konusu olmadığını belirten Meloni, “Elbette bu varlıklara el konulmasından değil, zaman içinde biriken faizlerden bahsediyoruz” ifadesini kullandı.
AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel askeri harekat nedeniyle Rusya’nın döviz varlıklarının neredeyse yarısını oluşturan 300 milyar euro’yu dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar euro’luk kısmı, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear dahil AB ülkelerindeki finans kuruluşlarında bulunuyor.
Avrupa Merkez Bankası, Rus varlıklara yönelik her türlü manipülasyonun uzun vadede euro üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağı konusunda uyararak Kiev’e destek için diğer finansman yollarını kullanma çağrısını yapmıştı.
Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.