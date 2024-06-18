https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/israil-ordusu-lubnana-saldiriya-yonelik-planlari-onayladi-1084981734.html
İsrail ordusu Lübnan'a saldırıya yönelik planları onayladı
İsrail ordusu Lübnan'a saldırıya yönelik planları onayladı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırı için askeri harekat planlarını onayladığını duyurdu. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T22:54+0300
2024-06-18T22:54+0300
2024-06-18T22:53+0300
israil- filistin çatışması
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israil ordusu (idf)
herzl halevi
askeri harekat
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İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Telegram kanalından yapılan açıklamada, ordunun Lübnan'a yönelik saldırı için askeri harekat planlarını onayladığı belirtildi.Askeri harekat planlarının Kuzey Askeri Bölge Komutanı Ori Gordin ve Genelkurmay Harekat Daire Başkanı Oded Basyuk tarafından onaylandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Durum değerlendirilmesi çerçevesinde, Lübnan’a yönelik askeri harekat planları onaylandı, ayrıca sahadaki birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına devam edilmesi yönünde kararlar alındı” ifadelerine yer verildi.Mayıs ayında İsrail Savunma Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Kuzey Komutanlığındaki güvenlik durumunu değerlendirdiğini ve Lübnan Hizbullahı'nın aralıksız bombardımanı nedeniyle kuzey cephesinde saldırı hazırlıkları yapıldığını açıkladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selmandan-gazze-cagrisi-1084970490.html
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israil, lübnan, israil ordusu (idf), herzl halevi, askeri harekat, hizbullah, plan
israil, lübnan, israil ordusu (idf), herzl halevi, askeri harekat, hizbullah, plan
İsrail ordusu Lübnan'a saldırıya yönelik planları onayladı
İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırı için askeri harekat planlarını onayladığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Telegram kanalından yapılan açıklamada, ordunun Lübnan'a yönelik saldırı için askeri harekat planlarını onayladığı belirtildi.
Askeri harekat planlarının Kuzey Askeri Bölge Komutanı Ori Gordin ve Genelkurmay Harekat Daire Başkanı Oded Basyuk tarafından onaylandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Durum değerlendirilmesi çerçevesinde, Lübnan’a yönelik askeri harekat planları onaylandı, ayrıca sahadaki birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına devam edilmesi yönünde kararlar alındı” ifadelerine yer verildi.
Mayıs ayında İsrail Savunma Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Kuzey Komutanlığındaki güvenlik durumunu değerlendirdiğini ve Lübnan Hizbullahı'nın aralıksız bombardımanı nedeniyle kuzey cephesinde saldırı hazırlıkları yapıldığını açıkladığını duyurmuştu.