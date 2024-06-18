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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/israil-ordusu-lubnana-saldiriya-yonelik-planlari-onayladi-1084981734.html
İsrail ordusu Lübnan'a saldırıya yönelik planları onayladı
İsrail ordusu Lübnan'a saldırıya yönelik planları onayladı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırı için askeri harekat planlarını onayladığını duyurdu. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T22:54+0300
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israil- filistin çatışması
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israil ordusu (idf)
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askeri harekat
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İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Telegram kanalından yapılan açıklamada, ordunun Lübnan'a yönelik saldırı için askeri harekat planlarını onayladığı belirtildi.Askeri harekat planlarının Kuzey Askeri Bölge Komutanı Ori Gordin ve Genelkurmay Harekat Daire Başkanı Oded Basyuk tarafından onaylandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Durum değerlendirilmesi çerçevesinde, Lübnan’a yönelik askeri harekat planları onaylandı, ayrıca sahadaki birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına devam edilmesi yönünde kararlar alındı” ifadelerine yer verildi.Mayıs ayında İsrail Savunma Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Kuzey Komutanlığındaki güvenlik durumunu değerlendirdiğini ve Lübnan Hizbullahı'nın aralıksız bombardımanı nedeniyle kuzey cephesinde saldırı hazırlıkları yapıldığını açıkladığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selmandan-gazze-cagrisi-1084970490.html
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israil, lübnan, israil ordusu (idf), herzl halevi, askeri harekat, hizbullah, plan
israil, lübnan, israil ordusu (idf), herzl halevi, askeri harekat, hizbullah, plan

İsrail ordusu Lübnan'a saldırıya yönelik planları onayladı

22:54 18.06.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırı için askeri harekat planlarını onayladığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Telegram kanalından yapılan açıklamada, ordunun Lübnan'a yönelik saldırı için askeri harekat planlarını onayladığı belirtildi.
Askeri harekat planlarının Kuzey Askeri Bölge Komutanı Ori Gordin ve Genelkurmay Harekat Daire Başkanı Oded Basyuk tarafından onaylandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Durum değerlendirilmesi çerçevesinde, Lübnan’a yönelik askeri harekat planları onaylandı, ayrıca sahadaki birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına devam edilmesi yönünde kararlar alındı” ifadelerine yer verildi.
Mayıs ayında İsrail Savunma Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Kuzey Komutanlığındaki güvenlik durumunu değerlendirdiğini ve Lübnan Hizbullahı'nın aralıksız bombardımanı nedeniyle kuzey cephesinde saldırı hazırlıkları yapıldığını açıkladığını duyurmuştu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
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