https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/iranda-cumhurbaskanligi-secimlerine-dogru-sokaklar-adaylarin-afisleriyle-donatildi-1084965459.html

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı: Sokaklar adayların afişleriyle donatıldı

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı: Sokaklar adayların afişleriyle donatıldı

Sputnik Türkiye

İran'da 28 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, başkent Tahran'daki cadde ve sokaklara, seçime katılacak adayların fotoğraf ve... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T15:50+0300

2024-06-18T15:50+0300

2024-06-18T15:51+0300

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iran cumhurbaşkanlığı seçimleri

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İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların afişleri başkent Tahran'daki cadde ve sokaklara asıldı.Anayasayı Koruyucular Konseyi, 5 muhafazakar ve 1 reformist isme adaylık izni verdi. Nihai aday listesine göre, ılımlı muhafazakar eski İran Meclisi Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri veto edildi.Konseyin seçime katılmasına onay verdiği adaylar 27 Haziran sabah 08.00'e kadar kampanya faaliyetlerini sürdürebilecek.

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