https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/iranda-cumhurbaskanligi-secimlerine-dogru-sokaklar-adaylarin-afisleriyle-donatildi-1084965459.html
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı: Sokaklar adayların afişleriyle donatıldı
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı: Sokaklar adayların afişleriyle donatıldı
Sputnik Türkiye
İran'da 28 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, başkent Tahran'daki cadde ve sokaklara, seçime katılacak adayların fotoğraf ve... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T15:50+0300
2024-06-18T15:50+0300
2024-06-18T15:51+0300
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İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların afişleri başkent Tahran'daki cadde ve sokaklara asıldı.Anayasayı Koruyucular Konseyi, 5 muhafazakar ve 1 reformist isme adaylık izni verdi. Nihai aday listesine göre, ılımlı muhafazakar eski İran Meclisi Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri veto edildi.Konseyin seçime katılmasına onay verdiği adaylar 27 Haziran sabah 08.00'e kadar kampanya faaliyetlerini sürdürebilecek.
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iran, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, tahran
iran, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, iran cumhurbaşkanlığı seçimleri, tahran
İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı: Sokaklar adayların afişleriyle donatıldı
15:50 18.06.2024 (güncellendi: 15:51 18.06.2024)
İran'da 28 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, başkent Tahran'daki cadde ve sokaklara, seçime katılacak adayların fotoğraf ve afişleri asıldı.
İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların afişleri başkent Tahran'daki cadde ve sokaklara asıldı.
Anayasayı Koruyucular Konseyi, 5 muhafazakar ve 1 reformist isme adaylık izni verdi.
Nihai aday listesine göre, ılımlı muhafazakar eski İran Meclisi Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri veto edildi.
Konseyin seçime katılmasına onay verdiği adaylar 27 Haziran sabah 08.00'e kadar kampanya faaliyetlerini sürdürebilecek.