https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/iranda-5-buyuklugunde-deprem-4-olu-120-yarali-1084980294.html
İran'da 5 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı
İran'da 5 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı
Sputnik Türkiye
İran'ın doğusunda meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T21:56+0300
2024-06-18T21:56+0300
2024-06-18T21:56+0300
dünya
iran
tahran
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0f/1068267588_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0350406b088392307332408b74bb9d77.jpg
İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesinde meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı bildirildi.İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını aktaran Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/afad-duyurdu-elazigda-deprem-1084958079.html
iran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0f/1068267588_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_61f28d93f561be2d9990f0504828677c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, tahran, ortadoğu
İran'da 5 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı
İran'ın doğusunda meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı.
İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesinde meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.
Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını aktaran Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.