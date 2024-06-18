https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/iranda-5-buyuklugunde-deprem-4-olu-120-yarali-1084980294.html

İran'da 5 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı

İran'da 5 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 120 yaralı

Sputnik Türkiye

İran'ın doğusunda meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T21:56+0300

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İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesinde meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı bildirildi.İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını aktaran Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/afad-duyurdu-elazigda-deprem-1084958079.html

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