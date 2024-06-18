https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/hazine-ve-maliye-bakanligindan-bayram-denetimi-binlerce-mukellef-incelendi--1084972791.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bayram denetimi: Binlerce mükellef incelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bayram denetimi: Binlerce mükellef incelendi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde alışverişin yoğunlaştığı sektörlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ülke genelindeki bayram denetimlerinde... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T18:20+0300

2024-06-18T18:20+0300

2024-06-18T18:20+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

kurban bayramı

mehmet şimşek

baklava

kdv

katma değer vergisi (kdv)

pos cihazı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı baklavacı, şekerci ve konfeksiyon gibi sektörlerdeki mükellefleri denetledi AA'nın Bakanlıktan aktardığı bilgilere göre ekipler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz" mesajı doğrultusunda denetimlerini sürdürüyor.'8 bin 227 mükellef denetime tabi tutuldu'Buna göre, 11 Haziran'dan bayram arifesi 15 Haziran gün sonuna kadar ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı tatlıcı, şekerci, konfeksiyon gibi sektörlerdeki mükelleflere yönelik ülke genelinde bayram denetimleri yapıldı. Denetimler kapsamında Gaziantep'teki baklavacılarda hasılat tespiti de gerçekleştirildi.Bayram öncesi dönemde 8 bin 227 mükellef denetime tabi tutuldu. Denetimlerde kayıt dışı hasılat tespitinde bulunuldu, söz konusu mükellefler incelemeye sevk edildi.Hatalı KDV oranı uygulayanlar saptandıEkipler, 195 mükellefin hatalı KDV oranı uyguladığını, 357 mükellefin ödeme kaydedici cihaz ve satış yazılım programları arasında entegrasyonun bulunmadığını belirledi.İncelemelerde 13 mükellefin işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığı, 298 mükellefin IBAN yoluyla tahsilat gerçekleştirdiği, 50 mükellefin kayıt dışı faaliyette bulunduğu ve kayıt dışı 18 işçi çalıştırıldığı tespit edildi.Anılan işletmeler, gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi.

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hazine ve maliye bakanlığı, kurban bayramı, mehmet şimşek, baklava, kdv, katma değer vergisi (kdv), pos cihazı