https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/mehmet-simsekten-kayit-disilikla-mucadele-mesaji-bakanlik-yaz-denetimleri-icin-sahillere-iniyor-1084922688.html

Mehmet Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Bakanlık yaz denetimleri için sahillere iniyor

Mehmet Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Bakanlık yaz denetimleri için sahillere iniyor

Sputnik Türkiye

Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T12:59+0300

2024-06-17T12:59+0300

2024-06-17T12:59+0300

türkiye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

mücadele

antalya

izmir

muğla

gece kulübü

restoran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f23616a17a518b375603f9b2ae97b32.jpg

Ekiplerce, yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde denetim gerçekleştirilecek.Bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak.Özelikle gece kulübü, restoran ve beachlerde hasılat tespitleri yapılacak.Bakan'dan mücadele mesajıBakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz" cümlesine yer verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizmiş, bu yöndeki denetimlere ilişkin daha önce, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bakan-simsek-dis-soklara-karsi-dayanikliligimiz-artiyor-1084570840.html

türkiye

antalya

izmir

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, mücadele, antalya, izmir, muğla, gece kulübü, restoran, plaj, turizm