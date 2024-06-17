https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/mehmet-simsekten-kayit-disilikla-mucadele-mesaji-bakanlik-yaz-denetimleri-icin-sahillere-iniyor-1084922688.html
Mehmet Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Bakanlık yaz denetimleri için sahillere iniyor
Mehmet Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Bakanlık yaz denetimleri için sahillere iniyor
Sputnik Türkiye
Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T12:59+0300
2024-06-17T12:59+0300
2024-06-17T12:59+0300
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
mücadele
antalya
izmir
muğla
gece kulübü
restoran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f23616a17a518b375603f9b2ae97b32.jpg
Ekiplerce, yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde denetim gerçekleştirilecek.Bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak.Özelikle gece kulübü, restoran ve beachlerde hasılat tespitleri yapılacak.Bakan'dan mücadele mesajıBakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz" cümlesine yer verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizmiş, bu yöndeki denetimlere ilişkin daha önce, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/bakan-simsek-dis-soklara-karsi-dayanikliligimiz-artiyor-1084570840.html
türkiye
antalya
izmir
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084128166_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_f2b72cff1afa633b84a1493a471ead6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, mücadele, antalya, izmir, muğla, gece kulübü, restoran, plaj, turizm
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, mücadele, antalya, izmir, muğla, gece kulübü, restoran, plaj, turizm
Mehmet Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Bakanlık yaz denetimleri için sahillere iniyor
Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu.
Ekiplerce, yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde denetim gerçekleştirilecek.
Bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak.
Özelikle gece kulübü, restoran ve beachlerde hasılat tespitleri yapılacak.
Bakan'dan mücadele mesajı
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz" cümlesine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizmiş, bu yöndeki denetimlere ilişkin daha önce, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.