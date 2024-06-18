https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/gurcistanda-lgbt-propagandasi-yasagi-para-cezasi-ve-hapis-cezasi-verilecek-1084969797.html

Gürcistan'da LGBT propagandası yasağı: ‘Para cezası ve hapis cezası verilecek'

Gürcistan'da LGBT propagandası yasağı: ‘Para cezası ve hapis cezası verilecek'

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamentosu Hukuk Komitesi, LGBT propagandası için para cezası kesilmesini öngören bir yasa tasarısı paketini görüşmeye başlayacak. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T17:05+0300

2024-06-18T17:05+0300

2024-06-18T17:05+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

lgbt

lgbt topluluğu

lgbti

para cezası

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Gürcistan Parlamentosu Hukuk Komitesi bu hafta, diğer hususların yanı sıra LGBT propagandası ve ensest için para cezalarının getirilmesini öngören bir yasa tasarısı paketini görüşmeye başlayacak.Özellikle İdari İhlaller Kanunu'na 'Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması' kanunu tarafından öngörülen şartların ihlali maddesi eklenecek. Suçun ilk kez işlenmesi halinde para cezası öngörülürken, ikinci kez işlenmesi ise cezai yaptırım uygulanacağı belirtildi.Söz konusu yasa tasarısı paketinde bir kişinin biyolojik cinsiyetinden farklı bir cinsiyete ait olduğunu, aynı cinsiyetten kişiler arasında cinsel yönelime dayalı ilişkileri veya ensesti yaygınlaştırmayı amaçlayan reklamların yerleştirilmesi, gerçek kişiler için 280 dolar ve tüzel kişiler için 875 dolar para cezası ile cezalandırılacak. Para cezası, reklamı dağıtan kişinin reklamın yayılması üzerinde fiili kontrol sahibi olması halinde uygulanacak.Buna ek olarak, bir kişinin biyolojik cinsiyetinden farklı bir cinsiyete ait olduğunu, aynı cinsiyetten kişiler arasında cinsel yönelim temelinde ilişkileri veya ensesti yaygınlaştırmayı amaçlayan doğrudan iletişim yoluyla reşit olmayan kişilere bilgi sağlanması ve bu tür bilgilere erişimin sağlanması halinde gerçek kişiler için 350 dolar ve tüzel kişiler için bin 50 dolar para cezası uygulanacak.Ayrıca bir kişinin biyolojik cinsiyetinden farklı bir cinsiyete ait olduğunu, aynı cinsiyetten kişiler arasındaki cinsel yönelimi veya ensesti yaygınlaştırmayı amaçlayan bilgilerin yayılması veya yayılmasının kolaylaştırılması veya bu tür bilgilerin eğitim programına dahil edilmesi nedeniyle okul, anaokulu, meslek okulu veya üniversite çalışanlarına gerçek kişiler için 525 dolar ve tüzel kişiler için 1400 dolar para cezası verilecek.Bu normların tekrar tekrar ihlal edilmesi halinde ise, Gürcistan Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerle öngörülen cezai sorumluluğa yol açacağı vurgulandı. Değişikliklere göre, tekrarlanan ihlaller para cezasının yanı sıra üç yıl süreyle görevde bulunma veya faaliyette bulunma yasağı veya iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/gurcistan-lgbt-propagandasini-yasaklama-tasarisini-sundu-escinseller-evlat-edinemeyecek-1084491532.html

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, lgbt, lgbt topluluğu, lgbti, para cezası