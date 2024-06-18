https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/gurcistan-teknik-direktoru-hakan-calhanoglu-hakkinda-konustu-hayrandim-1084954706.html
Gürcistan teknik direktörü Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu: 'Hayrandım'
Gürcistan teknik direktörü Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu: 'Hayrandım'
Sputnik Türkiye
Gürcistan'ın teknik direktörü Willy Sagnol, Almanya'da oynarken Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğunu söyledi 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T11:31+0300
2024-06-18T11:31+0300
2024-06-18T11:31+0300
spor
gürcistan
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Gürcistan'ın teknik direktörü Willy Sagnol, oynayacakları zorlu maça hazır olduklarını söyledi.BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Willy Sagnol ve takım kaptanı Guram Kashia açıklamalarda bulundu.İlk kez turnuvaya katıldıklarını ve ellerinden gelen tüm mücadeleyi göstereceklerini aktaran Sagnol, şöyle konuştu:Gürcü taraftarlara da mesaj veren Fransız teknik adam, "Almanya'ya bizi desteklemeye gelen ve gelemeyen tüm taraftarlara şu mesajı vermek istiyorum, Takımınızın, bu kadronun ve federasyonun arkasında durursanız, onları desteklerseniz biz de size müteşekkir oluruz. Varlığınızı burada hissetmek bize çok fazla güç verir. Hepiniz çok özel taraftarlarsınız." açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nbade-sampiyon-boston-celtics-oldu-1084949560.html
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gürcistan
Gürcistan teknik direktörü Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu: 'Hayrandım'
Gürcistan'ın teknik direktörü Willy Sagnol, Almanya'da oynarken Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğunu söyledi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak Gürcistan'ın teknik direktörü Willy Sagnol, oynayacakları zorlu maça hazır olduklarını söyledi.
BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Willy Sagnol ve takım kaptanı Guram Kashia açıklamalarda bulundu.
İlk kez turnuvaya katıldıklarını ve ellerinden gelen tüm mücadeleyi göstereceklerini aktaran Sagnol, şöyle konuştu:
"Gürcistan söz konusu olduğunda karşısındaki rakibin güçlü yanlarından çok bahsedebilirsiniz, bu liste çok uzayabilir. İlk maçımız olacak ama onların da ilk maçı olacak. İki takım için de baskı olacak. Gürcü oyuncular bunun için hazır ve kendi adıma da hazır olduğumu söyleyebilirim. Türk Milli Takımı'nın güçlü yanlarından bahsetmek gerekirse uzun süredir bu turnuvaya katılan bir takım, teknik ve taktik olarak çok iyi, çok kaliteli oyunculara sahip. Saha içi ve dışında çok iyi oyuncuları var. Yarın bizim için çok zorlu bir mücadele olacak. Genellikle rakip takımla ilgili yorum yapmak istemem, ben de onların benim takımımla ilgili yorum yapmasını çok istemem. Bir şey söylemem gerekirse Almanya'da oynadığı zamanlardan bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğumu söyleyebilirim."
Gürcü taraftarlara da mesaj veren Fransız teknik adam, "Almanya'ya bizi desteklemeye gelen ve gelemeyen tüm taraftarlara şu mesajı vermek istiyorum, Takımınızın, bu kadronun ve federasyonun arkasında durursanız, onları desteklerseniz biz de size müteşekkir oluruz. Varlığınızı burada hissetmek bize çok fazla güç verir. Hepiniz çok özel taraftarlarsınız." açıklamasında bulundu.