Gürcistan teknik direktörü Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu: 'Hayrandım'

"Gürcistan söz konusu olduğunda karşısındaki rakibin güçlü yanlarından çok bahsedebilirsiniz, bu liste çok uzayabilir. İlk maçımız olacak ama onların da ilk maçı olacak. İki takım için de baskı olacak. Gürcü oyuncular bunun için hazır ve kendi adıma da hazır olduğumu söyleyebilirim. Türk Milli Takımı'nın güçlü yanlarından bahsetmek gerekirse uzun süredir bu turnuvaya katılan bir takım, teknik ve taktik olarak çok iyi, çok kaliteli oyunculara sahip. Saha içi ve dışında çok iyi oyuncuları var. Yarın bizim için çok zorlu bir mücadele olacak. Genellikle rakip takımla ilgili yorum yapmak istemem, ben de onların benim takımımla ilgili yorum yapmasını çok istemem. Bir şey söylemem gerekirse Almanya'da oynadığı zamanlardan bu yana Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranı olduğumu söyleyebilirim."