'Diamond Tema' hakkında yakalama kararı çıkartıldı
15:59 18.06.2024 (güncellendi: 17:10 18.06.2024)
© İHA / ENES ÖZKANAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
© İHA / ENES ÖZKAN
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'Yer6' adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'Diamond Tema' hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
"Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Diamond Tema' için yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Tunç şu cümleleri kaydetti:
Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.
İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez.
Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.