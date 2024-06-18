https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/rtuk-baskanindan-bati-fonlu-medya-organlarina-mesaj-sapkin-kampanyalari-gormuyor-degiliz-1084960674.html
RTÜK Başkanı'ndan 'Batı fonlu' medya organlarına mesaj: 'Sapkın kampanyaları görmüyor değiliz'
RTÜK Başkanı'ndan 'Batı fonlu' medya organlarına mesaj: 'Sapkın kampanyaları görmüyor değiliz'
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından, Türkiye'de aile kurumunu zayıflatmayı ve gençleri etkisiz hale getirmeyi... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T14:03+0300
2024-06-18T14:03+0300
2024-06-18T14:03+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ebubekir şahin
batı
örf
adet
inanç
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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Batı kökenli bazı medya organlarının Türkiye'de aile kurumunu zayıflatmayı ve gençleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan sapkın kampanyaları hedef aldıklarını aktardı.Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/rtuk-baskani-sahinden-gunduz-kusagi-programlariyla-ilgili-aciklama-1084110695.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, batı, örf, adet, inanç
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ebubekir şahin, batı, örf, adet, inanç
RTÜK Başkanı'ndan 'Batı fonlu' medya organlarına mesaj: 'Sapkın kampanyaları görmüyor değiliz'
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından, Türkiye'de aile kurumunu zayıflatmayı ve gençleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan sapkın kampanyalar için mücadeleye devam edileceğini belirtti.
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Batı kökenli bazı medya organlarının Türkiye'de aile kurumunu zayıflatmayı ve gençleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan sapkın kampanyaları hedef aldıklarını aktardı.
Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz. İzleme uzmanlarımız tatilde de çalışıyor. Gözümüz üzerlerinde. İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan iş birlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir.