https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/detaylar-belli-oldu-eylem-toku-abdde-polise-turk-kurye-sikayet-etmis-1084957288.html
Detaylar belli oldu: Eylem Tok'u ABD'de polise Türk kurye şikayet etmiş
Detaylar belli oldu: Eylem Tok'u ABD'de polise Türk kurye şikayet etmiş
Sputnik Türkiye
Eylem Tok ve oğlunun mahkemesi bugün ABD'de görülecek. Son gelişmeler ardından Tok ve oğlunun uzun süre nasıl kaçtığı ortaya çıktı. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T12:21+0300
2024-06-18T12:21+0300
2024-06-18T12:21+0300
türkiye
eylem tok
anne
abd
türk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957135_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_2a5dcb6cbeb4226f9df542579eedcf58.jpg
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kazanın ardından önce Mısır’a daha sonra da ABD’ye kaçan Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur, ABD’de 5 kez eyalet değiştirdi. New York'a giden Eylem Tok ve oğlu, daha sonra Washington, California ve Miami'ye geçti. Anne-oğul son olarak Massachusetts eyaletinin Boston kentinde lüks bir rezidansa yerleşti.8 ayrı hat ve yabancı isim kullanmışTok, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı.Posta'nın haberine göre; Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu. Eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.Türk kuryenin ihbarı sonrası yakalandılar Restoranda çalışan bir Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. Eylem Tok ve oğlu, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikten sonra eve döndü. 8 polis eve düzenlediği baskınla anne-oğulu yakaladı. Tok, “Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim” dedi.Bugün mahkemeye çıkacaklarİstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Acı'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve olayın ardından onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok geçen hafta, kazadan 106 gün sonra ABD'de yakalandı. ABD'de gözaltına alınmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'ye iadeleri için sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Eylem Tok ve oğlu TSİ ile 18.00'de bugün Boston'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada Türkiye'nin iade talebi değerlendirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/eylem-tok-ve-oglu-turkiyeye-iadesi-hakkinda-aci-ailesinden-aciklama-1084909852.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957135_92:0:639:410_1920x0_80_0_0_5ca85e742e26bb05effb54c4424c20be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eylem tok, anne, abd, türk
eylem tok, anne, abd, türk
Detaylar belli oldu: Eylem Tok'u ABD'de polise Türk kurye şikayet etmiş
Eylem Tok ve oğlunun mahkemesi bugün ABD'de görülecek. Son gelişmeler ardından Tok ve oğlunun uzun süre nasıl kaçtığı ortaya çıktı.
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kazanın ardından önce Mısır’a daha sonra da ABD’ye kaçan Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur, ABD’de 5 kez eyalet değiştirdi. New York'a giden Eylem Tok ve oğlu, daha sonra Washington, California ve Miami'ye geçti. Anne-oğul son olarak Massachusetts eyaletinin Boston kentinde lüks bir rezidansa yerleşti.
8 ayrı hat ve yabancı isim kullanmış
Tok, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı.
Posta'nın haberine göre; Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu. Eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.
Türk kuryenin ihbarı sonrası yakalandılar
Restoranda çalışan bir Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. Eylem Tok ve oğlu, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikten sonra eve döndü. 8 polis eve düzenlediği baskınla anne-oğulu yakaladı. Tok, “Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim” dedi.
Bugün mahkemeye çıkacaklar
İstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Acı'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve olayın ardından onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok geçen hafta, kazadan 106 gün sonra ABD'de yakalandı. ABD'de gözaltına alınmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'ye iadeleri için sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Eylem Tok ve oğlu TSİ ile 18.00'de bugün Boston'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada Türkiye'nin iade talebi değerlendirilecek.