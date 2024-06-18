https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/detaylar-belli-oldu-eylem-toku-abdde-polise-turk-kurye-sikayet-etmis-1084957288.html

Detaylar belli oldu: Eylem Tok'u ABD'de polise Türk kurye şikayet etmiş

Detaylar belli oldu: Eylem Tok'u ABD'de polise Türk kurye şikayet etmiş

Sputnik Türkiye

Eylem Tok ve oğlunun mahkemesi bugün ABD'de görülecek. Son gelişmeler ardından Tok ve oğlunun uzun süre nasıl kaçtığı ortaya çıktı. 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T12:21+0300

2024-06-18T12:21+0300

2024-06-18T12:21+0300

türkiye

eylem tok

anne

abd

türk

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Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kazanın ardından önce Mısır’a daha sonra da ABD’ye kaçan Eylem Tok ve ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur, ABD’de 5 kez eyalet değiştirdi. New York'a giden Eylem Tok ve oğlu, daha sonra Washington, California ve Miami'ye geçti. Anne-oğul son olarak Massachusetts eyaletinin Boston kentinde lüks bir rezidansa yerleşti.8 ayrı hat ve yabancı isim kullanmışTok, kaçış sürecinde polisin takibinden kurtulmak için sekiz ayrı telefon hattı kullandı. Bunların çoğu kullan-at tarzda takip edilemeyen telefonlardı.Posta'nın haberine göre; Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlardı. Eylem Tok tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyordu. Eve yakın bir restoranı tercih ediyorlardı.Türk kuryenin ihbarı sonrası yakalandılar Restoranda çalışan bir Türk kurye, tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. Ardından polise ihbarda bulundu. Eylem Tok ve oğlu, yıllığı 46 bin dolar olan British International School of Boston'ı gezdikten sonra eve döndü. 8 polis eve düzenlediği baskınla anne-oğulu yakaladı. Tok, “Ben anneyim, katil değil. Annelik iç güdüsüyle çocuğumu korumak istedim” dedi.Bugün mahkemeye çıkacaklarİstanbul'da 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Acı'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve olayın ardından onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok geçen hafta, kazadan 106 gün sonra ABD'de yakalandı. ABD'de gözaltına alınmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'ye iadeleri için sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Eylem Tok ve oğlu TSİ ile 18.00'de bugün Boston'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada Türkiye'nin iade talebi değerlendirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/eylem-tok-ve-oglu-turkiyeye-iadesi-hakkinda-aci-ailesinden-aciklama-1084909852.html

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