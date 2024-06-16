https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/eylem-tok-ve-oglu-turkiyeye-iadesi-hakkinda-aci-ailesinden-aciklama-1084909852.html

Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iadesi hakkında Aci ailesinden açıklama

Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iadesi hakkında Aci ailesinden açıklama

Sputnik Türkiye

Aci ailesi, Eylem Tok ve oğlunun ABD'de gözaltına alınmasına yönelik açıklamalarda bulundu. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T19:58+0300

2024-06-16T19:58+0300

2024-06-16T20:02+0300

türkiye

eylem tok

türkiye

kaza

abd

trafik kazası

mahkeme

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Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, şüpheli Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'de tutuklanmasına ilişkin, "Amerika'da, Türkiye'de hapiste yatmışlar, benim için önemli değil. Önemli olan adaletin yerini bulması" dedi.Özer Aci, kazada hayatını kaybeden oğlu Oğuz Murat Aci'nin kabrini ziyaret etti. Burada açıklama yapan Aci, Eylem Tok'a adalete teslim olması için seslendiğini ancak kendisinin kelepçeli bir şekilde yakalanmasını tercih ettiğini söyledi.18 Haziran'da ABD'de yapılacak duruşmada Tok ve oğlunun Türkiye'ye teslim edileceğini düşündüğünü belirten Aci, "Tutuklandılar ya... New York sokaklarında gülücükler atıyorlardı ya... Şu an ben o gülücükleri onlara göndermek isterim. Bunca zaman özgürdüler, rahattılar ve adaletten özellikle de benden kaçacaklarını sandılar. Ama ben sabrettim. Bugün 117. gün. Neredeyse 4 ay olacak. Ben sabırla mücadeleye devam ettim. Sabrın sonunda başardım. 'Hangi yetkiliyi arayabilirim, hangisinden yardım alabilirim?' diye araştırdım. Sağ olsunlar, devlet büyüklerimiz, Adalet Bakanımız, milletvekillerimiz hep yanımızda oldular. Bu babayı, acılı anneyi kırmadılar. Tek başıma mücadele etmedim. Bu mücadelemde en büyük payı basın üstlendi. Hiçbir zaman es geçmediler. Seçim dönemi olmasına rağmen, her haber programında yayınlandık" diye konuştu.'Mücadeleye devam edeceğim' Mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Aci, "Amerika çocuğu iade etmiş, anneyi etmemiş veya tam tersi. Benim için önemli değil. Amerika'da, Türkiye'de hapiste yatmışlar benim için önemli değil. Önemli olan adaletin yerini bulması. Şu 3 gün onlara belki 3 ay, belki 3 yıl geliyordur. Hele hele 3,5 aydır anne-oğul beraber dolaşıyorlardı. Ne yazık ki 3 gündür ayrı yaşıyorlar" ifadelerini kullandı. Özer Aci, şüpheli Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'a yönelik ise "Doktor Bey, hayatta her şey para değil. Biraz merhamet, biraz vicdan, biraz insan olmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.Aci, ABD'de yapılacak duruşmaya katılmak üzere iki aile dostunun Türkiye'den gittiğini, kazada ölen oğlunun ABD'de yaşayan arkadaşları ile aynı köyden tanışıklıkları olan ve orada yaşayan kişilerin de mahkemeyi takip edeceğini söyledi.

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eylem tok, türkiye, kaza, abd, trafik kazası, mahkeme