https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/denize-erisimi-engelleyen-yapilara-iliskin-bakanliktan-aciklama-adim-adim-gozden-geciriyoruz-1084961863.html
Denize erişimi engelleyen yapılara ilişkin Bakanlıktan açıklama: 'Adım adım gözden geçiriyoruz'
Denize erişimi engelleyen yapılara ilişkin Bakanlıktan açıklama: 'Adım adım gözden geçiriyoruz'
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında, vatandaşların denize erişimini engelleyen işgaller ve... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T14:30+0300
2024-06-18T14:30+0300
2024-06-18T14:30+0300
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
mehmet özhaseki
sahil
çevre kirliliği
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Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'yla sahillerde yoğunluğun arttığına işaret edildi.Bir süre önce 'Denizler Halkındır' projesinin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, proje kapsamında, vatandaşların kıyıya ulaşımını engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmalara yönelik denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.Kıyılarda yürütülen denetimlerin etkisiyle vatandaşların rahatça denize girebildiği vurgulanan açıklamada, halk plajlarının da tatilcilerin uğrak yeri haline geldiği belirtildi.'Sahillerimizi adım adım gözden geçiriyoruz'Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kıyılara ulaşımı engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmadan dolayı vatandaşların muzdarip olduğuna dikkati çekti.Özhaseki, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bakan Özhaseki, hedeflerinin sahilleri kaçak yapılardan arındırmak olduğunu, il müdürlüklerinin kıyıları gözetim altına aldığını, valiliklerin de süreci yakından takip ettiğini vurguladı.'Çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim'Bakan Özhaseki, "Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli tatil geçiriyor. Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızdan istirhamım, sahillerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Bayramın huzurlu atmosferini çevremizi kirleterek bozmayalım" çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/midilli-adasina-gecislerdeki-yogunluk-suruyor-gunde-en-az-10-sefer-yapiliyor-1084955117.html
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çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, sahil, çevre kirliliği
çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, sahil, çevre kirliliği
Denize erişimi engelleyen yapılara ilişkin Bakanlıktan açıklama: 'Adım adım gözden geçiriyoruz'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında, vatandaşların denize erişimini engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmaları denetimlerle tespit ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız" ifadesini kullandı.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'yla sahillerde yoğunluğun arttığına işaret edildi.
Bir süre önce 'Denizler Halkındır' projesinin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, proje kapsamında, vatandaşların kıyıya ulaşımını engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmalara yönelik denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.
Kıyılarda yürütülen denetimlerin etkisiyle vatandaşların rahatça denize girebildiği vurgulanan açıklamada, halk plajlarının da tatilcilerin uğrak yeri haline geldiği belirtildi.
'Sahillerimizi adım adım gözden geçiriyoruz'
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kıyılara ulaşımı engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmadan dolayı vatandaşların muzdarip olduğuna dikkati çekti.
Özhaseki, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Biz de 'milletimizin isteği, bizim başımızın gözümüzün üzerinde' dedik. Gelen şikayetler üzerine derhal harekete geçtik ve ekiplerimizle beraber çalışmalara başladık. Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyor, vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları ve işgalleri hızlıca tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız.
Bakan Özhaseki, hedeflerinin sahilleri kaçak yapılardan arındırmak olduğunu, il müdürlüklerinin kıyıları gözetim altına aldığını, valiliklerin de süreci yakından takip ettiğini vurguladı.
'Çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim'
Bakan Özhaseki, "Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli tatil geçiriyor. Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızdan istirhamım, sahillerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Bayramın huzurlu atmosferini çevremizi kirleterek bozmayalım" çağrısında bulundu.