https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/denize-erisimi-engelleyen-yapilara-iliskin-bakanliktan-aciklama-adim-adim-gozden-geciriyoruz-1084961863.html

Denize erişimi engelleyen yapılara ilişkin Bakanlıktan açıklama: 'Adım adım gözden geçiriyoruz'

Denize erişimi engelleyen yapılara ilişkin Bakanlıktan açıklama: 'Adım adım gözden geçiriyoruz'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında, vatandaşların denize erişimini engelleyen işgaller ve... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T14:30+0300

2024-06-18T14:30+0300

2024-06-18T14:30+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

mehmet özhaseki

sahil

çevre kirliliği

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Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'yla sahillerde yoğunluğun arttığına işaret edildi.Bir süre önce 'Denizler Halkındır' projesinin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, proje kapsamında, vatandaşların kıyıya ulaşımını engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmalara yönelik denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.Kıyılarda yürütülen denetimlerin etkisiyle vatandaşların rahatça denize girebildiği vurgulanan açıklamada, halk plajlarının da tatilcilerin uğrak yeri haline geldiği belirtildi.'Sahillerimizi adım adım gözden geçiriyoruz'Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kıyılara ulaşımı engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmadan dolayı vatandaşların muzdarip olduğuna dikkati çekti.Özhaseki, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bakan Özhaseki, hedeflerinin sahilleri kaçak yapılardan arındırmak olduğunu, il müdürlüklerinin kıyıları gözetim altına aldığını, valiliklerin de süreci yakından takip ettiğini vurguladı.'Çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim'Bakan Özhaseki, "Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli tatil geçiriyor. Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızdan istirhamım, sahillerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Bayramın huzurlu atmosferini çevremizi kirleterek bozmayalım" çağrısında bulundu.

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çevre ve şehircilik bakanlığı, mehmet özhaseki, sahil, çevre kirliliği