https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/cinden-natoya-ukrayna-krizine-yaklasimini-gozden-gecirme-cagrisi-1084958526.html
Çin’den NATO’ya ‘Ukrayna krizine yaklaşımını gözden geçirme’ çağrısı
Çin’den NATO’ya ‘Ukrayna krizine yaklaşımını gözden geçirme’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jiang, NATO’nun Ukrayna krizine ilişkin Çin’e keyfi ve karalayıcı saldırılarda bulunmak yerine eylemlerini gözden geçirmesi... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T13:06+0300
2024-06-18T13:06+0300
2024-06-18T13:06+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jiang, bugünkü basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Pekin’in Ukrayna krizinde Moskova’ya yardım ettiği için bir bedel ödemesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Lin, “Uluslararası toplum, Soğuk Savaş’ın bir ürünü ve dünyanın en büyük askeri grubu olan NATO’nun Ukrayna krizindeki rolüne ilişkin kendi adil görüşüne sahip. NATO, Çin’e keyfi ve karalayıcı saldırılarda bulunmak yerine eylemlerini yeniden gözden geçirmeli” diye konuştu.Çinli diplomat, konuşmasının devamında, “İlgili taraflara, suçu ve sorumluluğu başkalarına atmaktan, nifak tohumları ekmekten, yangına körükle gitmekten ve blok çatışmasını kışkırtmaktan vazgeçmelerini ve krize siyasi çözüm bulunması için gerçek şeyler yapmaya başlamalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını desteklediği iddiasıyla bir bedel ödemesi gerektiğini söylemişti. Stoltenberg, Pekin'in Moskova'ya mikro elektronik ve diğer kilit bileşenler tedarik ederek çatışmayı 'körüklediğini' iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-cin-bedel-odemeli-1084950780.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, çin dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd
çin, çin halk cumhuriyeti, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, çin dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd
Çin’den NATO’ya ‘Ukrayna krizine yaklaşımını gözden geçirme’ çağrısı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jiang, NATO’nun Ukrayna krizine ilişkin Çin’e keyfi ve karalayıcı saldırılarda bulunmak yerine eylemlerini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jiang, bugünkü basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Pekin’in Ukrayna krizinde Moskova’ya yardım ettiği için bir bedel ödemesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Lin, “Uluslararası toplum, Soğuk Savaş’ın bir ürünü ve dünyanın en büyük askeri grubu olan NATO’nun Ukrayna krizindeki rolüne ilişkin kendi adil görüşüne sahip. NATO, Çin’e keyfi ve karalayıcı saldırılarda bulunmak yerine eylemlerini yeniden gözden geçirmeli” diye konuştu.
Çinli diplomat, konuşmasının devamında, “İlgili taraflara, suçu ve sorumluluğu başkalarına atmaktan, nifak tohumları ekmekten, yangına körükle gitmekten ve blok çatışmasını kışkırtmaktan vazgeçmelerini ve krize siyasi çözüm bulunması için gerçek şeyler yapmaya başlamalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını desteklediği iddiasıyla bir bedel ödemesi gerektiğini söylemişti. Stoltenberg, Pekin'in Moskova'ya mikro elektronik ve diğer kilit bileşenler tedarik ederek çatışmayı 'körüklediğini' iddia etmişti.