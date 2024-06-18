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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli: Çeşme'ye 4 günde 150 bin aracın giriş yaptı
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli: Çeşme'ye 4 günde 150 bin aracın giriş yaptı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme'ye 4 günde 150 bin aracın giriş yaptığını belirterek, "Emniyetten aldığımız resmi verilere göre Çeşme'ye, 12... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T14:53+0300
2024-06-18T14:53+0300
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9 günlük bayram tatilinde, turizmin gözbebeği Çeşme'nin en çok tercih edilen tatil beldelerinin başında geldiğini vurgulayan Çeşme Belediye Başkanı Denizli, "Emniyetten aldığımız resmi verilere göre Çeşme'ye, 12 - 16 Haziran arasında yaklaşık 150 bin araç girişi gerçekleşti. Net bir rakam veremesek de tatilci sayısı 1 milyona dayanmış durumda. Bu öngördüğümüz rakamdı. Plajlardaki yoğunluklardan ve esnaflardan gelen olumlu yorumlardan Çeşme'ye gelen tatilci sayısının çok yoğun olduğunu anlayabiliyoruz. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 80'leri aştı. Bayramın 3. ve 4. günü doluluğun yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor. Lüks segmentli otellerde bu oran biraz daha düşük seyrediyor şimdilik. Ama oralarda da yüzde 100 doluluğa ulaşılacağını söyleyebiliriz. 1 - 1.5 milyon tatilciye ev sahipliği yapacağız gibi gözüküyor" diye konuştu."Engelsiz plajlarımızın sayısını arttırmak en büyük hedefimiz"Çeşme'nin 13 Mavi Bayraklı plajının 3'ünün Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz halk plajı olarak işletildiğini, dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nın da Mavi Bayrak'a sahip olduğunu ve engelsiz plajı olduğunu vurgulayan Başkan Denizli, "Engelsiz plajları son derece önemsiyoruz. Şimdilik Ilıca Plajı engelsiz plaj konumunda. Fakat engelsiz plajlarımızın sayısını arttırmak en büyük hedefimiz. Engelsiz yaşam için Çeşme'de yaşayan bütün engellileri sonuna kadar destekleyen ve onların sosyal yaşamın içinde hak ettikleri şekilde yaşayabilecekleri alanlar oluşturmak en büyük hedefimiz" diye belirtti."Ilıca Plajı'nda sembolik ücretle şezlong ve şemsiye kiralanabilecek"Bu sezon, Ilıca Plajı'nda farklı bir uygulamayı hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Denizli, " Ilıca Plajı için şezlong ve şemsiyeler aldık. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olması durumunda sembolik bir ücret karşılığında şezlong ve şemsiyeleri kiralayabilecekler. Hiçbir şekilde zorunlu değil. Böyle bir hizmet vermenin güzel olabileceğini düşündük. Ayrıca önümüzdeki hafta uyarı panellerimiz geliyor. Bu uyarı panelleri tamamen çevre temizliği ile ilgili olacak. Bir plastiğin, bir kağıdın, bir camın doğada kaybolma sürelerine yönelik bilgiler bu panellerde yer alacak. Ayrıca kurallara uymayan, çöpleri rastgele atanlara Kabahatlar Kanunu uyarınca işlem uygulayacağımız uyarısını da yapıyoruz. Çevre hepimizin. Çevre temizliğine önce kendimiz dikkat etmeliyiz. Atıkların doğada kaybolma süreleri çok uzun. Denizlerde kaybolma süreleri daha da uzun. Öncelikle kendimiz çevreyi korursak, belediye ekiplerimizin sağlayacağı hizmet ve destekler de bir o kadar kuvvetli olur. Bu nedenle yeşil alanlarımızda ve plajlarımızda çevre temizliği en büyük önceliğimiz olacak" diye açıkladı.''Plaj ve yeşil alanlarda temizlikle ilgili denetimleri arttıracağız" Misafirlerimizin hizmetlerden olumsuz etkilenmemesi için belediye personelimiz, büyük bir özveriyle çalışıyor" diye belirten Başkan Denizli, "7/24 hizmet verdiğimiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu dönemde çalışma şeklimizde farklı uygulamalar da yapacağız. Yeni yöntemler deneyeceğiz. Özellikle plaj ve yeşil alanlarda temizlikle ilgili denetimleri arttıracağız. Çeşme, yerleşik nüfusu 50 bin olan bir kent. Yaz dönemlerinde 700 bin ile 1,5 milyon arasında ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Tabi ki, aldığımız ödeneklerle böyle bir popülasyona hizmet vermek kolay değil. Biz, alternatif çözümler üretmeye bakıyoruz. Biraz da vatandaşlarımız dikkat ederlerse, kamu alanlarına, 'Nasıl bulmak istiyorsan, öyle bırak' diyerek özen gösterirlerse, belediye ekiplerimiz de vatandaşın gücünün yetmediği yerde temizliğe destek olurlar" şeklinde konuştu."Turizm kentlerinin özel bir statüye kavuşmalı"Turizm kentlerinin özel bir statüye kavuşması gerektiğini vurgulayan Başkan Denizli, "Sadece Çeşme değil, turizmin yoğun olduğu diğer kentler de aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Keşke iktidar tarafından turizm kentleri özel bir statüye kavuşturulsa, özel ödenekler ayrılsa. Böylece dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize daha iyi hizmet verebilecek durumda oluruz. Bizim birinci önceliğimiz; hem yerli, hem yabancı misafirlerimizin yüzde 100 memnuniyetini sağlamak. Niye buna özen gösteriyoruz? Çünkü herhangi bir memnuniyet kulaktan kulağa yayıldığı zaman bir sonraki senelerde çok daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmamıza neden oluyor. Aslında bu birlik ve beraberlik işi. Bu nedenle dilerim ki; Türkiye'de, özellikle turizm statüsündeki diğer kentler de özel statüye kavuşur ve çok daha iyi hizmet etme olanağına kavuşur" diye konuştu."Kış dönemlerinde de Çeşme'yi ziyaretçi akınına uğratacak alternatifler üzerinde çalışıyoruz"Çeşme'de sezonun uzatılması için çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Başkan Denizli, "Bununla ilgili olarak, hem sezonu öne çekmek, hem de biraz daha uzatmak için festivallerden yararlanıyoruz. Farklı toplumsal etkinlikler yapıyoruz. Fakat Çeşme'de yüzde 100 çözüm, yalnızca sezonu uzatmaktan geçmiyor. Aynı zamanda bir kış potansiyeli oluşturmaktan geçiyor. Kış potansiyeli nasıl oluşturulur? Doğru kültür ve sanat alanları oluşturularak oluşturulur. Tiyatro, sinema, konserler, sergiler ve spor faaliyetlerinin yanında bizim çok güzel termal su potansiyelimiz var. Termal suyu gerçekten hak ettiği seviyeye taşımak, sağlık turizmi ile birleştirmek gerekiyor. Bununla ilgili ekiplerimiz, uzun bir dönemdir çalışma içindeler. Sağlık turizmini hareketlendirmeyi hedeflerken, bir yandan da Agro Turizm dediğimiz, aslında 12 ay boyunca gastronomi ve tarımın birleştiği bir turizm anlayışının da bölgeyi hareketlendirecek bir araç olarak görüyoruz. Çünkü Çeşme, tarım potansiyeli, toprak verimliliği çok yüksek bir kent. Bu nedenle; saklı kalan bazı potansiyelleri de besleyerek, büyüterek, yeni turizm alanları oluşturup, sadece yazlık turizmi uzatmak değil, kış dönemlerinde de Çeşme'yi ziyaretçi akınına uğratacak alternatifler üzerinde çalışıyoruz" diye açıkladı."Çeşme'miz en kısa sürede doğalgaza kavuşacak"Çeşme'nin en önemli sorunlarından birisi olan doğalgaz ile çalışmalarının yoğunlaştığını da belirten Başkan Denizli, "Doğalgaz ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdik. İzmirgaz yetkilileri ile yaptığımız toplantı, son derece verimliydi. Sadece kazıları başlatacağımız yerler konusunda ufak görüş farklılıklarımız oldu. Onlar kendi planlarını sundular. Biz kendi planlarımızı sunduk. Bayramdan hemen sonra kendi teknik ekipleriyle Çeşme'ye gelecekler. Bizim teknik ekibimizle beraber, Çeşme için en doğru olacak planlamaya birlikte karar vereceğiz. Onlar da Çeşme'ye doğalgaz gelmesi konusunda son derece heyecanlılar. Ben herkesten daha çok heyecanlıyım. Dilerim, Çeşme'miz en kısa sürede doğalgaza kavuşacak" diyerek açıklamalarını tamamladı.
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Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli: Çeşme'ye 4 günde 150 bin aracın giriş yaptı

14:53 18.06.2024
Lal denizli
Lal denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2024
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İzmir'in Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme'ye 4 günde 150 bin aracın giriş yaptığını belirterek, "Emniyetten aldığımız resmi verilere göre Çeşme'ye, 12 - 16 Haziran arasında yaklaşık 150 bin araç girişi gerçekleşti. Net bir rakam veremesek de tatilci sayısı 1 milyona dayanmış durumda" dedi.
9 günlük bayram tatilinde, turizmin gözbebeği Çeşme'nin en çok tercih edilen tatil beldelerinin başında geldiğini vurgulayan Çeşme Belediye Başkanı Denizli, "Emniyetten aldığımız resmi verilere göre Çeşme'ye, 12 - 16 Haziran arasında yaklaşık 150 bin araç girişi gerçekleşti. Net bir rakam veremesek de tatilci sayısı 1 milyona dayanmış durumda. Bu öngördüğümüz rakamdı. Plajlardaki yoğunluklardan ve esnaflardan gelen olumlu yorumlardan Çeşme'ye gelen tatilci sayısının çok yoğun olduğunu anlayabiliyoruz. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 80'leri aştı. Bayramın 3. ve 4. günü doluluğun yüzde 100'e ulaşacağı öngörülüyor. Lüks segmentli otellerde bu oran biraz daha düşük seyrediyor şimdilik. Ama oralarda da yüzde 100 doluluğa ulaşılacağını söyleyebiliriz. 1 - 1.5 milyon tatilciye ev sahipliği yapacağız gibi gözüküyor" diye konuştu.

"Engelsiz plajlarımızın sayısını arttırmak en büyük hedefimiz"

Çeşme'nin 13 Mavi Bayraklı plajının 3'ünün Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz halk plajı olarak işletildiğini, dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nın da Mavi Bayrak'a sahip olduğunu ve engelsiz plajı olduğunu vurgulayan Başkan Denizli, "Engelsiz plajları son derece önemsiyoruz. Şimdilik Ilıca Plajı engelsiz plaj konumunda. Fakat engelsiz plajlarımızın sayısını arttırmak en büyük hedefimiz. Engelsiz yaşam için Çeşme'de yaşayan bütün engellileri sonuna kadar destekleyen ve onların sosyal yaşamın içinde hak ettikleri şekilde yaşayabilecekleri alanlar oluşturmak en büyük hedefimiz" diye belirtti.

"Ilıca Plajı'nda sembolik ücretle şezlong ve şemsiye kiralanabilecek"

Bu sezon, Ilıca Plajı'nda farklı bir uygulamayı hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Denizli, " Ilıca Plajı için şezlong ve şemsiyeler aldık. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olması durumunda sembolik bir ücret karşılığında şezlong ve şemsiyeleri kiralayabilecekler. Hiçbir şekilde zorunlu değil. Böyle bir hizmet vermenin güzel olabileceğini düşündük. Ayrıca önümüzdeki hafta uyarı panellerimiz geliyor. Bu uyarı panelleri tamamen çevre temizliği ile ilgili olacak. Bir plastiğin, bir kağıdın, bir camın doğada kaybolma sürelerine yönelik bilgiler bu panellerde yer alacak. Ayrıca kurallara uymayan, çöpleri rastgele atanlara Kabahatlar Kanunu uyarınca işlem uygulayacağımız uyarısını da yapıyoruz. Çevre hepimizin. Çevre temizliğine önce kendimiz dikkat etmeliyiz. Atıkların doğada kaybolma süreleri çok uzun. Denizlerde kaybolma süreleri daha da uzun. Öncelikle kendimiz çevreyi korursak, belediye ekiplerimizin sağlayacağı hizmet ve destekler de bir o kadar kuvvetli olur. Bu nedenle yeşil alanlarımızda ve plajlarımızda çevre temizliği en büyük önceliğimiz olacak" diye açıkladı.

''Plaj ve yeşil alanlarda temizlikle ilgili denetimleri arttıracağız"

Misafirlerimizin hizmetlerden olumsuz etkilenmemesi için belediye personelimiz, büyük bir özveriyle çalışıyor" diye belirten Başkan Denizli, "7/24 hizmet verdiğimiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu dönemde çalışma şeklimizde farklı uygulamalar da yapacağız. Yeni yöntemler deneyeceğiz. Özellikle plaj ve yeşil alanlarda temizlikle ilgili denetimleri arttıracağız. Çeşme, yerleşik nüfusu 50 bin olan bir kent. Yaz dönemlerinde 700 bin ile 1,5 milyon arasında ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Tabi ki, aldığımız ödeneklerle böyle bir popülasyona hizmet vermek kolay değil. Biz, alternatif çözümler üretmeye bakıyoruz. Biraz da vatandaşlarımız dikkat ederlerse, kamu alanlarına, 'Nasıl bulmak istiyorsan, öyle bırak' diyerek özen gösterirlerse, belediye ekiplerimiz de vatandaşın gücünün yetmediği yerde temizliğe destek olurlar" şeklinde konuştu.

"Turizm kentlerinin özel bir statüye kavuşmalı"

Turizm kentlerinin özel bir statüye kavuşması gerektiğini vurgulayan Başkan Denizli, "Sadece Çeşme değil, turizmin yoğun olduğu diğer kentler de aynı sıkıntıyı yaşıyorlar. Keşke iktidar tarafından turizm kentleri özel bir statüye kavuşturulsa, özel ödenekler ayrılsa. Böylece dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize daha iyi hizmet verebilecek durumda oluruz. Bizim birinci önceliğimiz; hem yerli, hem yabancı misafirlerimizin yüzde 100 memnuniyetini sağlamak. Niye buna özen gösteriyoruz? Çünkü herhangi bir memnuniyet kulaktan kulağa yayıldığı zaman bir sonraki senelerde çok daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmamıza neden oluyor. Aslında bu birlik ve beraberlik işi. Bu nedenle dilerim ki; Türkiye'de, özellikle turizm statüsündeki diğer kentler de özel statüye kavuşur ve çok daha iyi hizmet etme olanağına kavuşur" diye konuştu.

"Kış dönemlerinde de Çeşme'yi ziyaretçi akınına uğratacak alternatifler üzerinde çalışıyoruz"


Çeşme'de sezonun uzatılması için çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Başkan Denizli, "Bununla ilgili olarak, hem sezonu öne çekmek, hem de biraz daha uzatmak için festivallerden yararlanıyoruz. Farklı toplumsal etkinlikler yapıyoruz. Fakat Çeşme'de yüzde 100 çözüm, yalnızca sezonu uzatmaktan geçmiyor. Aynı zamanda bir kış potansiyeli oluşturmaktan geçiyor. Kış potansiyeli nasıl oluşturulur? Doğru kültür ve sanat alanları oluşturularak oluşturulur. Tiyatro, sinema, konserler, sergiler ve spor faaliyetlerinin yanında bizim çok güzel termal su potansiyelimiz var. Termal suyu gerçekten hak ettiği seviyeye taşımak, sağlık turizmi ile birleştirmek gerekiyor. Bununla ilgili ekiplerimiz, uzun bir dönemdir çalışma içindeler. Sağlık turizmini hareketlendirmeyi hedeflerken, bir yandan da Agro Turizm dediğimiz, aslında 12 ay boyunca gastronomi ve tarımın birleştiği bir turizm anlayışının da bölgeyi hareketlendirecek bir araç olarak görüyoruz. Çünkü Çeşme, tarım potansiyeli, toprak verimliliği çok yüksek bir kent. Bu nedenle; saklı kalan bazı potansiyelleri de besleyerek, büyüterek, yeni turizm alanları oluşturup, sadece yazlık turizmi uzatmak değil, kış dönemlerinde de Çeşme'yi ziyaretçi akınına uğratacak alternatifler üzerinde çalışıyoruz" diye açıkladı.

"Çeşme'miz en kısa sürede doğalgaza kavuşacak"

Çeşme'nin en önemli sorunlarından birisi olan doğalgaz ile çalışmalarının yoğunlaştığını da belirten Başkan Denizli, "Doğalgaz ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdik. İzmirgaz yetkilileri ile yaptığımız toplantı, son derece verimliydi. Sadece kazıları başlatacağımız yerler konusunda ufak görüş farklılıklarımız oldu. Onlar kendi planlarını sundular. Biz kendi planlarımızı sunduk. Bayramdan hemen sonra kendi teknik ekipleriyle Çeşme'ye gelecekler. Bizim teknik ekibimizle beraber, Çeşme için en doğru olacak planlamaya birlikte karar vereceğiz. Onlar da Çeşme'ye doğalgaz gelmesi konusunda son derece heyecanlılar. Ben herkesten daha çok heyecanlıyım. Dilerim, Çeşme'miz en kısa sürede doğalgaza kavuşacak" diyerek açıklamalarını tamamladı.
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