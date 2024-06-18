https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-normale-dondu-1084977690.html
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle tek yönlü durdurulan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin normale döndüğü açıklandı... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T21:13+0300
2024-06-18T21:13+0300
2024-06-18T21:13+0300
türkiye
çanakkale boğazı
trafik
yangın
yangın helikopteri
yangın söndürme
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını sebebiyle 4 saat önce tek yönü kapatılan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, çift yönlü olarak açıldığı duyuruldu.Büyük Anafarta köyünün tedbiren boşaltıldığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişlerin durdurulduğu yangın bölgesinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ise sürüyor.Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisinde çıkan anız yangını ormana sıçramış, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/canakkale-bogazinda-gemi-trafigi-tek-yonlu-askiya-alindi-1084970150.html
türkiye
çanakkale boğazı
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çanakkale boğazı, trafik, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme
çanakkale boğazı, trafik, yangın, yangın helikopteri, yangın söndürme
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle tek yönlü durdurulan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin normale döndüğü açıklandı. Gelibolu Yarımadası'nda etkili olan orman yangınını söndürme çalışması sürüyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını sebebiyle 4 saat önce tek yönü kapatılan Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, çift yönlü olarak açıldığı duyuruldu.
Büyük Anafarta köyünün tedbiren boşaltıldığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na girişlerin durdurulduğu yangın bölgesinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ise sürüyor.
Gelibolu Yarımadası'nda, Eceabat ilçesine bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisinde çıkan anız yangını ormana sıçramış, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alınmıştı.