https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/harris-abd-putinin-ukraynaya-yonelik-baris-onerisini-teslimiyet-cagrisi-olarak-goruyor-1084895492.html

Harris: ABD, Putin'in Ukrayna'ya yönelik barış önerisini ‘teslimiyet çağrısı’ olarak görüyor

Harris: ABD, Putin'in Ukrayna'ya yönelik barış önerisini ‘teslimiyet çağrısı’ olarak görüyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış önerilerini teslimiyet çağrısı olarak... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T21:58+0300

2024-06-15T21:58+0300

2024-06-15T21:58+0300

ukrayna krizi

kamala harris

isviçre

zirve

barış

müzakere

ukrayna

rusya

vladimir putin

washington

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İsviçre’de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi’nde konuşan Harris, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış önerilerini müzakere değil, teslimiyet çağrısı olarak gördüğünü söyledi.Harris, "Dün Putin bir öneride bulundu. Ancak gerçeği dile getirmeliyiz: O müzakere değil, teslimiyet çağrısında bulunuyor" dedi.ABD'nin Kiev'i ‘hayır amaçlı’ değil, stratejik çıkarlarına uygun olduğu için desteklediğini belirten Harris, Washington ile Kiev arasında yakın zamanda imzalanan güvenlik garantileri anlaşmasının ‘ABD'nin Ukrayna'nın savunmasını sürdürme konusundaki uzun vadeli kararlılığını gösterdiğini’ kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov cuma günü yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakerelere geçme önerilerini ‘teslimiyet talebiyle’ karşılaştırmanın yanlış olduğunu, Rusya liderinin konuşmasında, Ukrayna meselesine ilişkin olayların genel tablosunun bir kez daha ortaya konulması gerektiğine özellikle dikkat çektiğini ifade etmişti.Cuma günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi de yer almıştı.

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