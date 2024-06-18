https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/abdde-mahkeme-timur-cihantimur-hakkinda-kararini-verdi-1084975949.html
ABD'de mahkeme Timur Cihantimur hakkında kararını verdi
ABD'de mahkeme Timur Cihantimur hakkında kararını verdi
Sputnik Türkiye
ABD’de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 20 Haziran’da yapılmasına karar verildi. 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T20:53+0300
2024-06-18T20:53+0300
2024-06-18T21:40+0300
timur cihantimur
dünya
abd
mahkeme
eylem tok
türkiye
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ABD mahkemesi, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Timur Cihantimur'un duruşmasını erteledi.
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timur cihantimur, abd, mahkeme, eylem tok, türkiye
timur cihantimur, abd, mahkeme, eylem tok, türkiye
ABD'de mahkeme Timur Cihantimur hakkında kararını verdi
20:53 18.06.2024 (güncellendi: 21:40 18.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD’de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 20 Haziran’da yapılmasına karar verildi.
ABD mahkemesi, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi Timur Cihantimur'un duruşmasını erteledi.