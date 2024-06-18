https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/abdde-hakim-karsisina-cikan-eylem-tokun-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1084973319.html

ABD'de hakim karşısına çıkan Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

ABD'de hakim karşısına çıkan Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

Sputnik Türkiye

ABD’de hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok’un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T18:48+0300

2024-06-18T18:48+0300

2024-06-18T19:00+0300

eylem tok

türkiye

istanbul

eyüpsultan

timur cihantimur

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ABD mahkemesi, İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının şüphelilerinden Eylem Tok'un duruşmasını 27 Haziran’a ertelerken tutukluluğunun devamına karar verdiİstanbul Eyüpsultan'daki 1 Mart'taki kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de hakim karşısına çıktı.Hakim Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verdi.Ne olmuştu?Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığı'nca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/eylem-tok-ve-oglu-turkiyeye-iadesi-hakkinda-aci-ailesinden-aciklama-1084909852.html

türkiye

istanbul

eyüpsultan

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eylem tok, istanbul, eyüpsultan, timur cihantimur