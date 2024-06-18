https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/abd-mahkemesi-eylem-tok-ve-timur-cihantimurun-durusmalarini-ertelemisti-bakan-tunctan-aciklama-1084980404.html

Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında açıklama

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T22:09+0300

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eylem tok

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bükent cihantimur

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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye iade talebi kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini belirtti.Eylem Tok'un duruşmasının 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur'un duruşmasının ise 20 Haziran'a ertelendiğini hatırlatan Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?ABD mahkemesi, Eyüpsultan'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi olarak yargılanmasına başlanan Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ertelemişti. Daha sonra hakim karşısına çıkan kazanın şüphelisi Timur Cihantimur'un duruşması da ertelenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/abdde-mahkeme-timur-cihantimur-hakkinda-kararini-verdi-1084975949.html

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abd, abd, mahkeme, eylem tok, timur cihantimur, bükent cihantimur, bülent cihantimur