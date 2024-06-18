Adalet Bakanı Tunç'tan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında açıklama
22:09 18.06.2024 (güncellendi: 22:13 18.06.2024)
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye iade talebi kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini belirtti.
Eylem Tok'un duruşmasının 27 Haziran'a, oğlu Timur Cihantimur'un duruşmasının ise 20 Haziran'a ertelendiğini hatırlatan Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok’un duruşması 27 Haziran’a, oğlu Timur Cihantimur’un duruşması 20 Haziran’a ertelenmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD’den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan ve bugün ayrı ayrı hakim karşısına çıkarılan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Eylem Tok’un…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 18, 2024
Ne olmuştu?
ABD mahkemesi, Eyüpsultan'daki ölümlü trafik kazasının şüphelisi olarak yargılanmasına başlanan Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ertelemişti. Daha sonra hakim karşısına çıkan kazanın şüphelisi Timur Cihantimur'un duruşması da ertelenmişti.