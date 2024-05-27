https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/hastaneye-kaldirilmisti-candan-tedavisinin-ardindan-cezaevine-geri-goturuldu-1084240185.html

Hastaneye kaldırılmıştı: Candan, tedavisinin ardından cezaevine geri götürüldü

Hastaneye kaldırılmıştı: Candan, tedavisinin ardından cezaevine geri götürüldü

Sputnik Türkiye

Cezaevinde kendine zarar verdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T13:14+0300

2024-05-27T13:14+0300

2024-05-27T13:14+0300

türkiye

bahar candan

alisya bahar candan

cezaevi

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla 16 Kasım 2023'te tutuklanan Alisya Bahar Candan, 24 Mayıs'ta tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Kendisine zarar verdiği öne sürülen Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tekrar cezaevine götürüldü.44 yıla kadar hapsi isteniyorKüçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlanmıştı.İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/cezaevinde-kendini-yaralayan-bahar-candan-hastaneye-kaldirildi-1084206404.html

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bahar candan, alisya bahar candan, cezaevi