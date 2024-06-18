https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/25-ayri-suctan-araniyordu-guzellik-merkezi-brosuru-dagitirken-yakalandi-1084948964.html
25 ayrı suçtan aranıyordu: Güzellik merkezi broşürü dağıtırken yakalandı
25 ayrı suçtan aranıyordu: Güzellik merkezi broşürü dağıtırken yakalandı
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Bursa'da sahte kimlikle gezen, 25 ayrı suçtan aranan ve 25 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Bursa'nın insan yoğunluğunun en çok... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T09:22+0300
2024-06-18T09:22+0300
2024-06-18T09:22+0300
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bursa
bilişim
suç
osmangazi
güven timleri şube müdürlüğü
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Rutin devriye faaliyetini yürüten Güven Timleri Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde güzellik merkezi broşürü dağıtan şahsın durumundan şüphelenerek şüpheliyi bir süre uzaktan takip etti. Daha sonra şüpheliyi yakalayan Güven Timleri şüphelinin sorgusunu yaptı. Sahte kimlik kullandığını tespit eden ekipler şüpheliyi orada gözaltına aldı.25 ayrı suçtan aranması ve 25 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası varKimlik tespiti yapılan şüphelinin 18 adet suç kaydı bulunan O.C. (25) olduğunu ve 'bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dolandırıcılık ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçlarından' toplam 25 ayrı aranmasının olduğu tespit edildi. Ayrıca bu suçlardan toplam 25 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezası olduğu tespit edilmesiyle şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/bayram-tatilinin-uc-gunluk-bilancosu-22-kisi-hayatini-kaybetti-4-bin-43-kisi-yaralandi-1084947612.html
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bursa, bilişim, suç, osmangazi, güven timleri şube müdürlüğü
bursa, bilişim, suç, osmangazi, güven timleri şube müdürlüğü
25 ayrı suçtan aranıyordu: Güzellik merkezi broşürü dağıtırken yakalandı
Bursa'da sahte kimlikle gezen, 25 ayrı suçtan aranan ve 25 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Bursa'nın insan yoğunluğunun en çok bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde güzellik merkezi broşürü dağıtırken Güven Timleri tarafından yakalandı.
Rutin devriye faaliyetini yürüten Güven Timleri Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde güzellik merkezi broşürü dağıtan şahsın durumundan şüphelenerek şüpheliyi bir süre uzaktan takip etti. Daha sonra şüpheliyi yakalayan Güven Timleri şüphelinin sorgusunu yaptı. Sahte kimlik kullandığını tespit eden ekipler şüpheliyi orada gözaltına aldı.
25 ayrı suçtan aranması ve 25 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası var
Kimlik tespiti yapılan şüphelinin 18 adet suç kaydı bulunan O.C. (25) olduğunu ve 'bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dolandırıcılık ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçlarından' toplam 25 ayrı aranmasının olduğu tespit edildi. Ayrıca bu suçlardan toplam 25 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezası olduğu tespit edilmesiyle şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.