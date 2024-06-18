https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/25-ayri-suctan-araniyordu-guzellik-merkezi-brosuru-dagitirken-yakalandi-1084948964.html

25 ayrı suçtan aranıyordu: Güzellik merkezi broşürü dağıtırken yakalandı

25 ayrı suçtan aranıyordu: Güzellik merkezi broşürü dağıtırken yakalandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da sahte kimlikle gezen, 25 ayrı suçtan aranan ve 25 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Bursa'nın insan yoğunluğunun en çok... 18.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-18T09:22+0300

2024-06-18T09:22+0300

2024-06-18T09:22+0300

türkiye

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suç

osmangazi

güven timleri şube müdürlüğü

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Rutin devriye faaliyetini yürüten Güven Timleri Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde güzellik merkezi broşürü dağıtan şahsın durumundan şüphelenerek şüpheliyi bir süre uzaktan takip etti. Daha sonra şüpheliyi yakalayan Güven Timleri şüphelinin sorgusunu yaptı. Sahte kimlik kullandığını tespit eden ekipler şüpheliyi orada gözaltına aldı.25 ayrı suçtan aranması ve 25 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası varKimlik tespiti yapılan şüphelinin 18 adet suç kaydı bulunan O.C. (25) olduğunu ve 'bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık, dolandırıcılık ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçlarından' toplam 25 ayrı aranmasının olduğu tespit edildi. Ayrıca bu suçlardan toplam 25 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezası olduğu tespit edilmesiyle şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/bayram-tatilinin-uc-gunluk-bilancosu-22-kisi-hayatini-kaybetti-4-bin-43-kisi-yaralandi-1084947612.html

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bursa, bilişim, suç, osmangazi, güven timleri şube müdürlüğü