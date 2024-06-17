https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/yahudiler-giremez-yazisi-asmisti-ibb-kitapcinin-kira-sozlesmesini-yenilemedi--1084920043.html

'Yahudiler Giremez' yazısı asmıştı: İBB, kitapçının kira sözleşmesini yenilemedi

'Yahudiler Giremez' yazısı asmıştı: İBB, kitapçının kira sözleşmesini yenilemedi

Sputnik Türkiye

İBB kira sözleşmesini yenilemedi; dükkan girişine "Yahudiler giremez" yazan kitapçı kapandıBeyazıt'ta dükkan girişine "Yahudiler giremez" tabelası asan... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T10:52+0300

2024-06-17T10:52+0300

2024-06-17T11:07+0300

türkiye

ibb

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yahudi

yahudi yerleşim birimleri

istanbul

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İstanbul'da Fatih Beyazıt'ta bir kitapçı, dükkanın girişine “Yahudiler giremez” yazısının bulunduğu bir tabela asmış ve uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İBB, dükkanına "Yahudilere Girilmez" asan kitapçı ile kira sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bunun üzerine kitapçı kapandı.

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ibb, kira, yahudi, yahudi yerleşim birimleri, istanbul