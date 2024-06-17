https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/yahudiler-giremez-yazisi-asmisti-ibb-kitapcinin-kira-sozlesmesini-yenilemedi--1084920043.html
'Yahudiler Giremez' yazısı asmıştı: İBB, kitapçının kira sözleşmesini yenilemedi
'Yahudiler Giremez' yazısı asmıştı: İBB, kitapçının kira sözleşmesini yenilemedi
Sputnik Türkiye
İBB kira sözleşmesini yenilemedi; dükkan girişine "Yahudiler giremez" yazan kitapçı kapandıBeyazıt'ta dükkan girişine "Yahudiler giremez" tabelası asan... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T10:52+0300
2024-06-17T10:52+0300
2024-06-17T11:07+0300
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İstanbul'da Fatih Beyazıt'ta bir kitapçı, dükkanın girişine “Yahudiler giremez” yazısının bulunduğu bir tabela asmış ve uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İBB, dükkanına "Yahudilere Girilmez" asan kitapçı ile kira sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bunun üzerine kitapçı kapandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mossad-israile-soykirim-davasini-baslatan-ucm-bassavcisini-esinin-fotograflariyla-tehdit-etti-1084285566.html
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ibb, kira, yahudi, yahudi yerleşim birimleri, istanbul
'Yahudiler Giremez' yazısı asmıştı: İBB, kitapçının kira sözleşmesini yenilemedi
10:52 17.06.2024 (güncellendi: 11:07 17.06.2024)
İBB kira sözleşmesini yenilemedi; dükkan girişine "Yahudiler giremez" yazan kitapçı kapandıBeyazıt'ta dükkan girişine "Yahudiler giremez" tabelası asan kitapçı, İBB'nin kira sözleşmesini yenilememe kararı alması üzerine kapandı.
İstanbul'da Fatih Beyazıt'ta bir kitapçı, dükkanın girişine “Yahudiler giremez” yazısının bulunduğu bir tabela asmış ve uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İBB, dükkanına "Yahudilere Girilmez" asan kitapçı ile kira sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bunun üzerine kitapçı kapandı.