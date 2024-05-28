https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mossad-israile-soykirim-davasini-baslatan-ucm-bassavcisini-esinin-fotograflariyla-tehdit-etti-1084285566.html

'MOSSAD, İsrail'e soykırım davasını başlatan UCM Başsavcı'sını eşinin fotoğraflarıyla tehdit etti'

'MOSSAD, İsrail'e soykırım davasını başlatan UCM Başsavcı'sını eşinin fotoğraflarıyla tehdit etti'

Sputnik Türkiye

Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, eski UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'ya, 2021'de İsrail aleyhine başlatılan soruşturma öncesinde "Kendinizin ve ailenizin... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T16:49+0300

2024-05-28T16:49+0300

2024-05-28T16:50+0300

israil- filistin çatışması

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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İsrail'in İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) İsrail aleyhine başlatılan soruşturma öncesi eski UCM Başsavcısı ile gizli görüşmeler yapıp onu soruştumanın iptali için tehdit ettiği tüm dünya medyasında tartışılıyor. İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, 2012-2021 döneminde UCM Başsavcısı olarak görev yapan Fatou Bensouda, 2021'de İsrail'in Filistin topraklarında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatmış, 2016'da başlatılan soruşturma için devreye giren Mossad'ın o dönemdeki başkanı Yossi Cohen ise Bensouda ile gizli görüşmeler yaparak, soruşturmanın İsrail askeri personeline yönelik tehdit oluşturacağını savunmuştu. Gazeteye konuşan İsrailli kaynaklar, buradaki amacın Bensouda ile uzlaşmak ya da onu İsrail'in talepleriyle ilgili işbirliği içinde bulunacak biri haline getirmek olduğunu dile getirerek, Cohen'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gayriresmi habercisi gibi çalıştığını kaydetti.'Güvenliğinizi tehlikeye atmak istemezsiniz'Bensouda, Cohen'in 'ısrarcı ve tehditkar havadaki davranışlarını' UCM'nin bazı önde gelen yetkililerine anlatırken, bu durum 4 farklı kaynaktan da doğrulandı. Bu kaynaklardan üçü, Cohen'in, UCM'deki soruşturma için Bensouda'ya birçok kez baskı yaptığını doğruladı.UCM kaynakları ise Cohen'in, Bensouda'ya, "Bize yardım etmelisiniz ki biz de sizinle ilgilenelim. Kendinizin ve ailenizin güvenliğini tehlikeye atacak şeylere bulaşmak istemezsiniz." dediğini iddia etti.İki farklı kaynağa göre Mossad, Bensouda'nın eşine ait bazı gizli kayıtların dökümünü de ele geçirdi. Kaynaklar, İsrail'in daha sonra bu belgeleri Bensouda'yı itibarsızlaştırmak için kullandığını öne sürdü.Başsavcıyı defalarca arayarak taciz ettiGazetenin ulaştığı üç kaynak, Kabila ve Bensouda ile New York'ta yapılan sürpriz görüşmenin ardından, Cohen'in defalarca Başsavcı'yı aradığını ve onunla görüşmek istediğini bildirdi.Konu hakkında bilgisi olan iki kişiye göre, Bensouda'nın, telefon numarasını nasıl elde ettiğini sorduğu Cohen, kendisine "Ne iş yaptığımı unuttun mu?" yanıtını verdi.Kaynaklar, başlangıçta Cohen'in Başsavcı ile 'ilişki kurmaya çalıştığını' ve onu etkilemek için 'iyi polisi' oynadığını aktardı. Ayrıca Cohen'in ilk hedefinin, Bensouda'yı İsrail ile işbirliği yapmaya ikna etmek olduğu öne sürüldü.Ancak zaman içinde Cohen'in temaslarının tonu değişti. Toplantılar hakkında bilgi sahibi bir kişi, Cohen'in 'tehdit ve manipülasyon' dahil bir dizi taktik kullanmaya başladığını söyledi. Bu durum, Bensouda'nın küçük bir grup üst düzey UCM yetkilisini, Cohen'in davranışları hakkında bilgilendirmesine yol açtı.Bensouda'ya eşinin fotoğraflarını gösterdiBensouda'nın, Cohen ile yaptığı son iki görüşmeye dair anlattıklarına aşina bir kaynak ise Cohen'in, Başsavcı ve ailesinin güvenliğine ilişkin soruları, kendisini tehdit ettiğine inanmasına yol açacak şekilde gündeme getirdiğini aktardı.Cohen'in, bir defasında Bensouda'ya, eşiyle Londra'yı ziyaret ederken kocasının gizlice çekilmiş fotoğraflarının kopyalarını gösterdiği, bir başka olayda ise 'kapsamlı soruşturma başlatma kararının kariyerine zarar vereceğini' söylediği öne sürüldü.Konu hakkında bilgi sahibi 4 kaynak, Bensouda ve diğer UCM yetkililerinin uluslararası ilişkiler danışmanı olarak çalışan Başsavcı'nın kocasıyla ilgili bilgilerin diplomatik kanallar arasında dolaştığını fark etmelerinin de aynı zamana denk geldiğini anlattı.Mossad, eski Başsavcı Bensouda'nın aile üyeleri hakkında bilgi topladıGazetenin haberine göre, Mossad, 2019-2020 yıllarında aktif olarak Bensouda hakkında gizliliği ihlal eden bilgiler aradı ve Başsavcı'nın aile üyeleri hakkında da bilgi topladı.İsrail istihbaratı, Başsavcı'nın kocasına karşı yürütülen gizli bir operasyona ilişkin bazı malzemeler elde etti. Haberde, operasyonu kimin yürüttüğü ya da kayıtlarda tam olarak ne söylendiğinin bilinmediği aktarıldı. Bir olasılığın, istihbarat teşkilatı ya da UCM üzerinde baskı kurmak isteyen başka bir ülkenin özel aktörleri tarafından hedef alınması, bir diğer seçeneğin ise bilginin uydurulması ihtimali olduğu belirtildi.Ancak malzemenin, İsrail'in eline geçtikten sonra diplomatları tarafından Başsavcı'nın altını oymak için başarısız bir girişimde kullanıldığı ileri sürüldü. Öte yandan, birçok kaynağa göre ise İsrail, müttefiklerini malzemenin önemi konusunda ikna edemedi.İsrail tarafından diplomatik düzeyde paylaşılan bilgilere aşina üç kaynak, bu çabaları 'Bensouda'ya karşı başarısız karalama kampanyasının parçası' olarak nitelendirdi. Trump yönetimi de Bensouda'ya vize kısıtlamaları ve yaptırımlar uygulamıştıGazete haberinde diplomatik çabaların, ABD'de eski Başkan Donald Trump ve Netanyahu hükümetlerinin, savcı ve personel üzerinde kamuoyu önünde ve özel olarak baskı kurmaya yönelik koordineli çabalarının parçası olduğuna işaret etti.Trump yönetimi, daha önce benzeri görülmemiş bir kararla 2019-2020 yıllarında Başsavcı Bensouda'ya vize kısıtlamaları ve yaptırımlar uygulamıştı. Bu hamle, Bensouda'nın Afganistan'da Taliban ile hem Afgan hem de ABD askeri personeli tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili ayrı soruşturma yürütmesine misilleme olarak yapılmıştı.Ancak dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırım paketini Filistin davasıyla ilişkilendirerek, 'UCM'nin İsrail'i sadece siyasi amaçlarla hedef tahtasına koyduğu açıktır' ifadesini kullanmıştı.Pompeo, aylar sonra ise herhangi kanıt göstermeden Bensouda'yı 'kişisel çıkarları için yolsuzluk yapmakla' suçlamıştı.Şubat 2021'de ise UCM'nin ön yargılama dairesi, mahkemenin işgal altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduğunu teyit eden bir karar yayımlamış, ertesi ay Bensouda cezai soruşturmanın açıldığını duyurmuştu.Eski Başsavcı Bensouda, bu gelişmeden 3 ay sonra UCM'deki 9 yıllık görev süresini tamamlayarak soruşturmayı, halefi Kerim Han'a bırakmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/irlanda-filistin-devletini-resmi-olarak-tanidi--1084280599.html

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