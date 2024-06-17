https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/uzmanlardan-malatyadaki-depreme-iliskin-aciklama-tehdit-unsuru-mu-olagan-mi-1084939243.html
Uzmanlardan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama: Tehdit unsuru mu, olağan mı?
Uzmanlardan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama: Tehdit unsuru mu, olağan mı?
Sputnik Türkiye
Malatay'da meydana gelene depreme ilişkin uzmanlarından farklı açıklamalar geldi. Prof. Dr. Bektaş, Malatya Fayı'nı işaret ederek "Malatya için bir tehdit... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T20:01+0300
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.24'te gerçekleşen sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Depremin ardından deprem uzmanlarından ilk değerlendirmeler geldi. 'Artçılar devam edebilir'Prof. Dr. Osman Bektaş, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya Fayı'na dikkati çekerek, son depremleri "Malatya için tehdit unsuru" olarak yorumladı. Bektaş, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:'Depremin T.C'ye çıkışı 130 milyar dolar dolayındadır'Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Malatya'daki depremi "artçı" olarak değerlendirerek, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/malatyada-deprem-1084910521.html
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malatya, malatya valiliği, deprem, deprem, artçı
malatya, malatya valiliği, deprem, deprem, artçı
Uzmanlardan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama: Tehdit unsuru mu, olağan mı?
20:01 17.06.2024 (güncellendi: 20:02 17.06.2024)
Malatay'da meydana gelene depreme ilişkin uzmanlarından farklı açıklamalar geldi. Prof. Dr. Bektaş, Malatya Fayı'nı işaret ederek "Malatya için bir tehdit unsuru olduğunu hatırlatıyor" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Ercan ise "2023'te olan 11 il depremi artık sönüşe geçti. Sönüş evresinde M5,5'dan küçük yıkımsız depremlerin olması olağandır" dedi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.24'te gerçekleşen sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından deprem uzmanlarından ilk değerlendirmeler geldi.
'Artçılar devam edebilir'
Prof. Dr. Osman Bektaş, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya Fayı'na dikkati çekerek, son depremleri "Malatya için tehdit unsuru" olarak yorumladı. Bektaş, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
2023 Maraş deprem çiftinden sonra 16 Şubat 2024 de gerçekleşen 4,1 artçı depreminin benzeridir. Her iki deprem Malatya Fayı'nın gerilme altında olduğunu ve Malatya için bir tehdit unsuru olduğunu hatırlatıyor. Artçılar devam edebilir.
'Depremin T.C'ye çıkışı 130 milyar dolar dolayındadır'
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Malatya'daki depremi "artçı" olarak değerlendirerek, şunları söyledi:
"2023'te olan 11 il depremi artık sönüşe geçti. Sönüş evresinde M5,5'dan küçük yıkımsız depremlerin olması olağandır. Çok hızlı bir biçimde yapılan deprem konutları yaraları bir ölçüde dindirecektir. Depremin T.C'ye çıkışı 130 milyar dolar dolayındadır. Yeni Kahramanmaraşlar olmasın."