https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/uzmanlardan-malatyadaki-depreme-iliskin-aciklama-tehdit-unsuru-mu-olagan-mi-1084939243.html

Uzmanlardan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama: Tehdit unsuru mu, olağan mı?

Uzmanlardan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama: Tehdit unsuru mu, olağan mı?

Sputnik Türkiye

Malatay'da meydana gelene depreme ilişkin uzmanlarından farklı açıklamalar geldi. Prof. Dr. Bektaş, Malatya Fayı'nı işaret ederek "Malatya için bir tehdit... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T20:01+0300

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.24'te gerçekleşen sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Depremin ardından deprem uzmanlarından ilk değerlendirmeler geldi. 'Artçılar devam edebilir'Prof. Dr. Osman Bektaş, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya Fayı'na dikkati çekerek, son depremleri "Malatya için tehdit unsuru" olarak yorumladı. Bektaş, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:'Depremin T.C'ye çıkışı 130 milyar dolar dolayındadır'Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise Malatya'daki depremi "artçı" olarak değerlendirerek, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/malatyada-deprem-1084910521.html

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