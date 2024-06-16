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Malatya'da deprem: Çevre illerde de hissedildi
Malatya'da deprem: Çevre illerde de hissedildi
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20:24'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Sarsıntı, 7 km derinlikte gerçekleşti.
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Malatya'da deprem: Çevre illerde de hissedildi

20:36 16.06.2024 (güncellendi: 21:17 16.06.2024)
© İHADeprem son dakika
Deprem son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2024
© İHA
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20:24'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı, 7 km derinlikte gerçekleşti.
Türkiye Deprem Tehlike Haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
YAŞAM
Türkiye'nin her yerini inceledi, yazılım geliştirildi: Deprem için en riskli şehir belli oldu
12 Haziran , 11:18
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