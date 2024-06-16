https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/malatyada-deprem-1084910521.html

Malatya'da deprem: Çevre illerde de hissedildi

Malatya'da deprem: Çevre illerde de hissedildi

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T20:36+0300

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türkiye

son dakika

malatya

deprem

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AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 20:24'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Sarsıntı, 7 km derinlikte gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turkiyenin-her-yerini-inceledi-yazilim-gelistirildi-deprem-icin-en-riskli-sehri-belli-oldu-1084755666.html

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