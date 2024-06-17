https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/unlu-futbolcu-mbappeden-fransizlara-asiri-saga-oy-vermeyin-cagrisi-1084921920.html
Ünlü futbolcu Mbappe'den Fransızlara 'aşırı sağa oy vermeyin' çağrısı
Ünlü futbolcu Mbappe'den Fransızlara 'aşırı sağa oy vermeyin' çağrısı
Sputnik Türkiye
Ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da ülkesinde yapılacak erken genel seçimlerde 'aşırı sağa oy vermeyin' çağrısında bulundu. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T12:02+0300
2024-06-17T12:02+0300
2024-06-17T12:02+0300
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Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'teki maç öncesi basın mensuplarına konuşan Mbappe, ülkesindeki erken seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.Mbappe, 'aşırı ve bölücü fikirlere' karşı olduğunu dile getirerek, Fransız gençlerini, ülkesi için 'kritik bir an' olarak nitelediği seçimlerde oy vermeye çağırdı."Bugün hepimiz aşırılıkçıların iktidarı kazanmaya çok yakın olduğunu görüyoruz ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatımız var" ifadelerini kullanan Fransız futbolcu, 'aşırı sağa oy vermeyin' çağrısı yaptı.9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14.60 ile ikinci olmuştu.Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/macron-gorevinden-istifa-etmeyecegini-duyurdu-1084724625.html
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fransa, mbappe, kylian mbappe, aşırı sağ, emmanuel macron, euro 2024
Ünlü futbolcu Mbappe'den Fransızlara 'aşırı sağa oy vermeyin' çağrısı
Ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da ülkesinde yapılacak erken genel seçimlerde 'aşırı sağa oy vermeyin' çağrısında bulundu.
Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'teki maç öncesi basın mensuplarına konuşan Mbappe, ülkesindeki erken seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Mbappe, 'aşırı ve bölücü fikirlere' karşı olduğunu dile getirerek, Fransız gençlerini, ülkesi için 'kritik bir an' olarak nitelediği seçimlerde oy vermeye çağırdı.
"Bugün hepimiz aşırılıkçıların iktidarı kazanmaya çok yakın olduğunu görüyoruz ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatımız var" ifadelerini kullanan Fransız futbolcu, 'aşırı sağa oy vermeyin' çağrısı yaptı.
9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14.60 ile ikinci olmuştu.
Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.