https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-rusya-ikinci-konferansa-davet-edilecek-1084913288.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya ikinci konferansa davet edilecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya ikinci konferansa davet edilecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, bir sonraki uluslararası konferansın barışa yol açması gerektiğini ve Rusya’nın bu organizasyonuna davet edileceğini... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T01:08+0300

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ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

konferans

isviçre

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yaptığı açıklamada Ukrayna ile ilgili bir sonraki uluslararası konferansın çatışmanın sona ermesine yol açması gerektiğini, Rusya’nın o zirveye davet edileceğini söyledi.Kuleba, “Düşünce, bir sonraki zirvenin savaşın sonu olması yönünde. Ve elbette, müzakere masasında diğer tarafa da ihtiyacımız var. Savaşı bitirmek için her iki tarafın da gerekli olduğu ortada" diye konuştu.Er ya da geç Rusya ile konuşmanın gerekli olacağını itiraf eden Kuleba, “Elbette Rusya ile konuşmak gerekeceği anın geleceğini çok iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.Batı ile küresel Güney’in pozisyonları arasında farklılıklar olduğuna da dikkat çeken Kuleba, “Dün küresel Güney’den (Ukrayna’nın) yapması gereken zorlu uzlaşmalara ilişkin sesler duyuldu. Batılı ortaklarımızın dile getirdiği üslup bu değil” vurgusunu yaptı.Daha önce İsviçre Dışişleri Bakanlığı iletişim dairesi şefi Nicolas Bideau, Sputnik’e demecinde Ukrayna ile ilgili bir sonraki uluslararası konferansın 5 Kasım’da yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerinden önce yapılabileceğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/isvicre-disisleri-ukrayna-konferansinin-hicbir-maddesi-rusya-olmadan-hayata-gecirilemez-1084910009.html

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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, konferans, isviçre