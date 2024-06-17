https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/tihekten-osymye-para-cezasi-yuzde-40-engelli-kisiye-puan-verilmemis--1084922250.html

TİHEK'ten ÖSYM'ye para cezası: Yüzde 40 engelli kişiye puan verilmemiş

TİHEK'ten ÖSYM'ye para cezası: Yüzde 40 engelli kişiye puan verilmemiş

Sputnik Türkiye

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) engelli adaylara verilen ek puan için aranan kriterlerin nesnel... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T12:28+0300

2024-06-17T12:28+0300

2024-06-17T12:28+0300

türkiye

ösym

ceza

para cezası

idari para cezası

engelli

zihinsel engelli

işitme engelli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/07/1044445401_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_303994a6e78dfd0e2072350b0e2533f3.jpg

TİHEK'in kararına göre, yüzde 40 görme engelli S.K, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan YKS'de ÖSYM'nin engelli ek puanı uygulamasından yararlanmak istedi.Talebi ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığınca kabul edilmeyen öğrenci, ret nedenlerinin nesnel kriterlere dayanmadığını iddia ederek, gireceği sınavda kendisine engelli ek puanı verilmesi ve ret nedenlerinin nesnel kriterlere bağlanarak YKS kılavuzuna eklenmesi istemiyle TİHEK'e başvurdu.S.K. ayrıca, 2019'dan bu yana girdiği sınavlarda da ek puan verilmesini talep ettiğini ancak bunların da reddedildiğini ifade etti. TİHEK, diğer başvuru yönünden ise "Başvuranın engelli ek puanının verileceği durumların nesnel kriterlere bağlanması talebine ilişkin makul düzenleme yapma ilkesine aykırı hareket edildiğini" tespit etti.Engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden kurum, ÖSYM'ye 20 bin lira idari para cezası verdi.'Engelliler için önemli bir adım'TİHEK'in kararında, engelli ek puanı için aranan kriterlerin nesnel koşullara bağlanarak kimlere nasıl verileceğinin kılavuzda açıkça belirtilmediği, başvuranın düzenleme yapılması yönündeki talebinin de ÖSYM tarafından soyut gerekçelerle reddedildiği kaydedildi.YKS kılavuzunda her ne kadar sağlık kurulu raporlarında belirtilen engel türü ve derecelerinin inceleneceği bildirilmiş olsa da bu incelemenin hangi usul ve esaslara göre yapılacağının yer almadığı ifade edildi.Kararda, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bayram-sabahi-yanlislikla-20-bin-lirayi-cope-atti-1084921798.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ösym, ceza, para cezası, idari para cezası, engelli, zihinsel engelli, işitme engelli