https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/tesk-genel-baskani-palandokenden-genclere-geleceginiz-icin-mutlaka-bir-meslek-ogrenin-1084938992.html

TESK Genel Başkanı Palandöken'den gençlere: Geleceğiniz için mutlaka bir meslek öğrenin

TESK Genel Başkanı Palandöken'den gençlere: Geleceğiniz için mutlaka bir meslek öğrenin

Sputnik Türkiye

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gençlerin meslek öğrenmede azimli olmalarının kendi gelecekleri açısından... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T19:34+0300

2024-06-17T19:34+0300

2024-06-17T19:40+0300

türkiye

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

çıraklık

kalfalık

usta

çırak

mesleki eğitim enstitüleri

milli eğitim bakanlığı (meb)

meb

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Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çıraklık için yapılan seminerlerde ve toplantılarda üzerinde durulan 'Eğitimin yanında bir mesleğin olsun' sloganı hakkında açıklama yaptı.TESK Genel Başkanı Palandöken, yazılı açıklamasında, çırak, kalfa ve usta istihdamında sorunlar yaşandığına işaret etti:'Beyaz yakalıların iş bulma oranı mavi yakalılara göre yüzde 75 düşmüş durumda''Okuduğu bölümde iş bulamadığı takdirde açıkta kalıyor'Eskiden baba mesleğini devam ettirenlerin hayata daha hızlı atıldıklarına dikkati çeken Palandöken, "Ancak maalesef kimse çocuğunu ne sanayiye gönderiyor ne marangoz atölyesine ne de bir başkasının yanında çalışmasına müsaade ediyor. Okuyan çocuk, elinde farklı meslek olmazsa okuduğu bölümde iş bulamadığı takdirde açıkta kalıyor" ifadelerini kullandı.Palandöken, "Yapılması lazım gelen, çocukların okul ara tatili dönemlerinde bir esnafın yanında meslek edinmesi hayatlarına ışık tutacaktır. Mahalle ve site kültürünün bitmesi eğitim alanında sanata yönelmede büyük açık oluşturdu. Meslek öğrenmek istiyorsanız bir ustanın veya kalfanın yanında yetişmeniz sizi hayata daha çabuk hazırlar. Hatta ileride onlarca insanı istihdam edebilirsiniz" dedi.'Hayatlarının garantiye alınması açısından çok önemlidir'TESK Genel Başkanı, okuldaki eğitimin yanı sıra bir mesleğin de öğrenilmesinin önemine işaret ederek, "Gençler, kendi geleceği için mutlaka bir meslek öğrenmede azimli olmalı. Çocukların bir mesleğe yönlendirilmesi, hayatlarının garantiye alınması açısından çok önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.TESK'ten çağrı: Mesleki eğitim alınan çıraklık süresi sigorta başlangıcı olarak emekliliğe sayılmalıMesleki eğitimin son yıllarda önem kazandığını belirten Palandöken, çıraklığın cazip hale getirilmesi gerektiğini vurguladı:

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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), çıraklık, kalfalık, usta, çırak, mesleki eğitim enstitüleri, milli eğitim bakanlığı (meb), meb