https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/palandoken-bu-yil-dugunlerle-birlikte-evliliklerin-500-milyar-lira-ekonomi-olusturmasi-bekleniyor-1083211606.html
Palandöken: Bu yıl düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar lira ekonomi oluşturması bekleniyor
Palandöken: Bu yıl düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar lira ekonomi oluşturması bekleniyor
Sputnik Türkiye
'Esnafın bu yıl düğünlerden beklentisi büyük' açıklamasını yapan TESK Genel Başkanı Palandöken "Onlarca farklı sektörde esnafımız düğün sezonuna hazır. Bu yıl... 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T14:19+0300
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, onlarca farklı sektörden esnafın düğün sezonuna hazır olduğunu belirterek, "Bu yıl yapılacak düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar liralık ekonomi oluşturması bekleniyor" ifadesini kullandı.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamaların başta mobilyacı, beyaz eşyacı, kuyumcu, tekstilci olmak üzere çok sayıda esnafı etkilediğini bildirdi.Geçen yıl yaklaşık 565 bin çiftin evlendiğini belirten Palandöken, "Bu yıl da artan nüfusa rağmen yaklaşık 600 bin çiftin evleneceğini öngörülüyor. Fotoğrafçı, kuaför, berber, gelinlikçi, çiçekçi, pastacı, çeyizci gibi onlarca farklı sektörde esnafımız düğün sezonuna hazır. Bu yıl yapılacak düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar liralık ekonomi oluşturması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.Palandöken, ortalama bir düğünün maliyetinin 500 bin liradan başladığını, döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyona bağlı olarak tüm ürün ve hizmetlerde çok ciddi fiyat artışlarının olduğunu kaydetti.Palandöken, hükümetin gençleri evliliğe teşvik etmek için elinden geleni yaptığına işaret ederek, "Birtakım teşvik ve destekler var. Ancak tüm çiftler için sıfır faizli destek kredilerinden yararlanma olanaklarının sağlanması çok önemli. Bu hem çiftlerin düğün masraflarına katkı hem de kuracakları yuvalarla ekonomiye katkıları bakımından çok önemli olacak" değerlendirmesinde bulundu.
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düğün masrafları 2024, düğün maliyeti 2024, evlilik ne kadara mal olur,
düğün masrafları 2024, düğün maliyeti 2024, evlilik ne kadara mal olur,
Palandöken: Bu yıl düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar lira ekonomi oluşturması bekleniyor
14:19 27.04.2024 (güncellendi: 14:22 27.04.2024)
'Esnafın bu yıl düğünlerden beklentisi büyük' açıklamasını yapan TESK Genel Başkanı Palandöken "Onlarca farklı sektörde esnafımız düğün sezonuna hazır. Bu yıl yapılacak düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar liralık ekonomi oluşturması bekleniyor" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, onlarca farklı sektörden esnafın düğün sezonuna hazır olduğunu belirterek, "Bu yıl yapılacak düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar liralık ekonomi oluşturması bekleniyor" ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamaların başta mobilyacı, beyaz eşyacı, kuyumcu, tekstilci olmak üzere çok sayıda esnafı etkilediğini bildirdi.
Geçen yıl yaklaşık 565 bin çiftin evlendiğini belirten Palandöken, "Bu yıl da artan nüfusa rağmen yaklaşık 600 bin çiftin evleneceğini öngörülüyor. Fotoğrafçı, kuaför, berber, gelinlikçi, çiçekçi, pastacı, çeyizci gibi onlarca farklı sektörde esnafımız düğün sezonuna hazır. Bu yıl yapılacak düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar liralık ekonomi oluşturması bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, ortalama bir düğünün maliyetinin 500 bin liradan başladığını, döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyona bağlı olarak tüm ürün ve hizmetlerde çok ciddi fiyat artışlarının olduğunu kaydetti.
Palandöken, hükümetin gençleri evliliğe teşvik etmek için elinden geleni yaptığına işaret ederek, "Birtakım teşvik ve destekler var. Ancak tüm çiftler için sıfır faizli destek kredilerinden yararlanma olanaklarının sağlanması çok önemli. Bu hem çiftlerin düğün masraflarına katkı hem de kuracakları yuvalarla ekonomiye katkıları bakımından çok önemli olacak" değerlendirmesinde bulundu.