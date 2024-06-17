https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/sariyerde-otluk-alanda-yangin-sondurme-calismalari-suruyor-1084943681.html
Sarıyer'de otluk alanda yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
Sarıyer'de otluk alanda yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T23:19+0300
2024-06-17T23:19+0300
2024-06-17T23:19+0300
türkiye
sarıyer
istanbul
yangın
orman yangını
yangın söndürme
itfaiye
itfaiye ekipleri
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İstanbul Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayılırken, çevrede yoğun duman oluştu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/aydinda-yangin-tarim-arazisinde-basladi-ormana-sicradi-1084908752.html
türkiye
sarıyer
istanbul
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sarıyer, istanbul, yangın, orman yangını, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri
sarıyer, istanbul, yangın, orman yangını, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri
Sarıyer'de otluk alanda yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İstanbul Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayılırken, çevrede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.