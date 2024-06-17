https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/sariyerde-otluk-alanda-yangin-sondurme-calismalari-suruyor-1084943681.html

Sarıyer'de otluk alanda yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

Sarıyer'de otluk alanda yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T23:19+0300

2024-06-17T23:19+0300

2024-06-17T23:19+0300

türkiye

sarıyer

istanbul

yangın

orman yangını

yangın söndürme

itfaiye

itfaiye ekipleri

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İstanbul Sarıyer'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayılırken, çevrede yoğun duman oluştu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/aydinda-yangin-tarim-arazisinde-basladi-ormana-sicradi-1084908752.html

türkiye

sarıyer

istanbul

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sarıyer, istanbul, yangın, orman yangını, yangın söndürme, itfaiye, itfaiye ekipleri