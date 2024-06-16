https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/aydinda-yangin-tarim-arazisinde-basladi-ormana-sicradi-1084908752.html

Aydın'da yangın: Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Aydın'da yangın: Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Çine ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 16.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-16T19:08+0300

2024-06-16T19:08+0300

2024-06-16T19:08+0300

türkiye

aydın

orman yangını

yangın

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Ünlüce mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesiyle olay yerine İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Aydın Valisi Yakup Canbolat, müdahalenin başladığını belirterek kısa sürede sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.Canbolat, yangına 6 helikopter, 8 uçak, 24 arazöz, 10 su tankeri ve iş makineleri ile 185 personelin müdahale ettiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-2024-yilinin-basindan-bugune-kadar-toplam-1551-yangina-mudahale-ettik-1084882012.html

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aydın

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