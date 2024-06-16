https://anlatilaninotesi.com.tr/20240616/aydinda-yangin-tarim-arazisinde-basladi-ormana-sicradi-1084908752.html
Aydın'da yangın: Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Aydın'da yangın: Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Çine ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 16.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-16T19:08+0300
2024-06-16T19:08+0300
2024-06-16T19:08+0300
türkiye
aydın
orman yangını
yangın
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Ünlüce mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesiyle olay yerine İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Aydın Valisi Yakup Canbolat, müdahalenin başladığını belirterek kısa sürede sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.Canbolat, yangına 6 helikopter, 8 uçak, 24 arazöz, 10 su tankeri ve iş makineleri ile 185 personelin müdahale ettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-2024-yilinin-basindan-bugune-kadar-toplam-1551-yangina-mudahale-ettik-1084882012.html
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aydın, orman yangını, yangın
aydın, orman yangını, yangın
Aydın'da yangın: Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Ayrıntılar geliyor
Aydın'ın Çine ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ünlüce mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle olay yerine İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, müdahalenin başladığını belirterek kısa sürede sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.
Canbolat, yangına 6 helikopter, 8 uçak, 24 arazöz, 10 su tankeri ve iş makineleri ile 185 personelin müdahale ettiğini kaydetti.