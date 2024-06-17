https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rusyanin-uc-bolgesinde-6-ukrayna-ihasini-engelledi-1084913846.html

Rusya’nın üç bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sını engelledi

Rusya’nın üç bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sını engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin batısındaki üç bölgede geçen gece Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T07:47+0300

2024-06-17T07:47+0300

2024-06-17T07:44+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

hava savunma

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

lipetsk

voronej

belgorod

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081307285_0:87:2059:1245_1920x0_80_0_0_b05e869e850bf4ac0468b6a5dbea9f54.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Lipetsk bölgesinde 3, Voronej bölgesinde 2 ve Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği bildirildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm hava hedeflerini başarıyla vuruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-rusya-ikinci-konferansa-davet-edilecek-1084913288.html

rusya

ukrayna

lipetsk

voronej

belgorod

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), lipetsk, voronej, belgorod