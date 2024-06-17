https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rusyanin-uc-bolgesinde-6-ukrayna-ihasini-engelledi-1084913846.html
Rusya’nın üç bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rusya’nın üç bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sını engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin batısındaki üç bölgede geçen gece Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T07:47+0300
2024-06-17T07:47+0300
2024-06-17T07:44+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
lipetsk
voronej
belgorod
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.Görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Lipetsk bölgesinde 3, Voronej bölgesinde 2 ve Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği bildirildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm hava hedeflerini başarıyla vuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-rusya-ikinci-konferansa-davet-edilecek-1084913288.html
rusya
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), lipetsk, voronej, belgorod
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), lipetsk, voronej, belgorod
Rusya’nın üç bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sını engelledi
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin batısındaki üç bölgede geçen gece Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği ifade edildi.
Görev başındaki Rus hava savunma güçlerinin Lipetsk bölgesinde 3, Voronej bölgesinde 2 ve Belgorod bölgesinde 1 İHA imha ettiği bildirildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm hava hedeflerini başarıyla vuruyor.