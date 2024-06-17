https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rusya-zelenskiy-rejiminin-anlasma-yapacak-yetenekte-olmadigina-ikna-olduk-1084914607.html
Rusya: Zelenskiy rejiminin anlaşma yapacak yetenekte olmadığına ikna olduk
Rusya: Zelenskiy rejiminin anlaşma yapacak yetenekte olmadığına ikna olduk
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova’nın Vladimir Zelenskiy rejiminin anlaşma yapacak yetenekte olmadığına ikna... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T08:45+0300
2024-06-17T08:45+0300
2024-06-17T10:14+0300
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rusya
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vladimir zelenskiy
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müzakereler
diyalog
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, “Diyaloğa hazır olduğumuzu defalarca teyit ettik. Bunlar öyle laf olsun diye yapılan açıklamalar değil. 2022 Nisan’da müzakerecilerimiz İstanbul anlaşmasını imzaladı. Anlaşmada Ukrayna heyeti başkanının da imzasını var” ifadesini kullandı.Kiev’in Anglosakson ‘sponsorlarının’ böyle bir acil çözüme ihtiyaç duymadıkları için anlaşmayı engellemek için elinden geleni yaptıklarını söyleyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Zelenskiy’in, 2022 Ekim ayında, Rusya yönetimiyle müzakereleri yasaklayan kararı imzaladığını anımsatan Nebenzya, “Diyalog olmadan anlaşmaya varmak mümkün mü? Gerçi böylesine bariz bir tutarsızlık Kiev’in tüm dış politikasının alamet-i farikası haline geldi” diye ekledi.‘Varlıklarımıza el konursa tüm araçlara başvururuz’Batı ülkelerinin Rusya’nın dondurulan varlıklarına el koyması olasılığına da değinen Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi, “Batı ülkeleri tehditlerden eylemlere geçerse Rusya ve vatandaşlarının haklarını korumak için mevcut tüm araçlara başvurulacak” diye kaydetti.Nebenzya, Rusya’nın Batı’da dondurulan varlıklarına veya bu varlıklardan elde edilen kazançlara el koyma fikrini uluslararası hukuk ilke ve kurallarının ağır ihlali olarak değerlendirdiklerini ekledi.‘Ukrayna’nın tarafsızlığına ilişkin net garantiye ihtiyacımız var’Nebenzya, “Eski ortaklarımız müzakereler için ‘olgunlaştıkları’ halinde duruşumuzun değişmeyeceğini teyit ederim. Ukrayna’nın blok dışı ve tarafsızlık statüsüne ilişkin net garantilere ve karadaki mevcut durumun kabul edilmesine ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.
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rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, istanbul, müzakereler, diyalog, barış
rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, istanbul, müzakereler, diyalog, barış
Rusya: Zelenskiy rejiminin anlaşma yapacak yetenekte olmadığına ikna olduk
08:45 17.06.2024 (güncellendi: 10:14 17.06.2024)
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova’nın Vladimir Zelenskiy rejiminin anlaşma yapacak yetenekte olmadığına ikna olduğunu belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, “Diyaloğa hazır olduğumuzu defalarca teyit ettik. Bunlar öyle laf olsun diye yapılan açıklamalar değil. 2022 Nisan’da müzakerecilerimiz İstanbul anlaşmasını imzaladı. Anlaşmada Ukrayna heyeti başkanının da imzasını var” ifadesini kullandı.
Kiev’in Anglosakson ‘sponsorlarının’ böyle bir acil çözüme ihtiyaç duymadıkları için anlaşmayı engellemek için elinden geleni yaptıklarını söyleyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ukrayna parlamentosunda Halkın Hizmetkarı fraksiyonunun lideri ve İstanbul’daki Ukrayna delegasyonuna başkanlık eden David Arahamiya’nın röportajını herkes gördü. Arahamiya, İstanbul’da anlaşmaya varmak için her şeyin hazır olduğunu, ama dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Kiev’e gelerek savaşmayı önerdiğini doğrudan itiraf etti. Johnson’un Kiev’e yaptığı ziyaretin hikayesi çok iyi biliniyor. Sanırım tekrar etmeye gerek yok. Bunun sonucunda Zelenskiy rejiminin anlaşma yapacak yetenekte olmadığına ikna olduk.
Zelenskiy’in, 2022 Ekim ayında, Rusya yönetimiyle müzakereleri yasaklayan kararı imzaladığını anımsatan Nebenzya, “Diyalog olmadan anlaşmaya varmak mümkün mü? Gerçi böylesine bariz bir tutarsızlık Kiev’in tüm dış politikasının alamet-i farikası haline geldi” diye ekledi.
‘Varlıklarımıza el konursa tüm araçlara başvururuz’
Batı ülkelerinin Rusya’nın dondurulan varlıklarına el koyması olasılığına da değinen Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi, “Batı ülkeleri tehditlerden eylemlere geçerse Rusya ve vatandaşlarının haklarını korumak için mevcut tüm araçlara başvurulacak” diye kaydetti.
Nebenzya, Rusya’nın Batı’da dondurulan varlıklarına veya bu varlıklardan elde edilen kazançlara el koyma fikrini uluslararası hukuk ilke ve kurallarının ağır ihlali olarak değerlendirdiklerini ekledi.
‘Ukrayna’nın tarafsızlığına ilişkin net garantiye ihtiyacımız var’
Nebenzya, “Eski ortaklarımız müzakereler için ‘olgunlaştıkları’ halinde duruşumuzun değişmeyeceğini teyit ederim. Ukrayna’nın blok dışı ve tarafsızlık statüsüne ilişkin net garantilere ve karadaki mevcut durumun kabul edilmesine ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.