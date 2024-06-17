https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rusya-zelenskiy-rejiminin-anlasma-yapacak-yetenekte-olmadigina-ikna-olduk-1084914607.html

Rusya: Zelenskiy rejiminin anlaşma yapacak yetenekte olmadığına ikna olduk

Rusya: Zelenskiy rejiminin anlaşma yapacak yetenekte olmadığına ikna olduk

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Moskova’nın Vladimir Zelenskiy rejiminin anlaşma yapacak yetenekte olmadığına ikna... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T08:45+0300

2024-06-17T08:45+0300

2024-06-17T10:14+0300

dünya

rusya

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler (bm)

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kiev

vladimir zelenskiy

istanbul

müzakereler

diyalog

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Sputnik’e açıklamasında, “Diyaloğa hazır olduğumuzu defalarca teyit ettik. Bunlar öyle laf olsun diye yapılan açıklamalar değil. 2022 Nisan’da müzakerecilerimiz İstanbul anlaşmasını imzaladı. Anlaşmada Ukrayna heyeti başkanının da imzasını var” ifadesini kullandı.Kiev’in Anglosakson ‘sponsorlarının’ böyle bir acil çözüme ihtiyaç duymadıkları için anlaşmayı engellemek için elinden geleni yaptıklarını söyleyen Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Zelenskiy’in, 2022 Ekim ayında, Rusya yönetimiyle müzakereleri yasaklayan kararı imzaladığını anımsatan Nebenzya, “Diyalog olmadan anlaşmaya varmak mümkün mü? Gerçi böylesine bariz bir tutarsızlık Kiev’in tüm dış politikasının alamet-i farikası haline geldi” diye ekledi.‘Varlıklarımıza el konursa tüm araçlara başvururuz’Batı ülkelerinin Rusya’nın dondurulan varlıklarına el koyması olasılığına da değinen Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi, “Batı ülkeleri tehditlerden eylemlere geçerse Rusya ve vatandaşlarının haklarını korumak için mevcut tüm araçlara başvurulacak” diye kaydetti.Nebenzya, Rusya’nın Batı’da dondurulan varlıklarına veya bu varlıklardan elde edilen kazançlara el koyma fikrini uluslararası hukuk ilke ve kurallarının ağır ihlali olarak değerlendirdiklerini ekledi.‘Ukrayna’nın tarafsızlığına ilişkin net garantiye ihtiyacımız var’Nebenzya, “Eski ortaklarımız müzakereler için ‘olgunlaştıkları’ halinde duruşumuzun değişmeyeceğini teyit ederim. Ukrayna’nın blok dışı ve tarafsızlık statüsüne ilişkin net garantilere ve karadaki mevcut durumun kabul edilmesine ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

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rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, istanbul, müzakereler, diyalog, barış