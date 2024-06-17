https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rdiften-siber-saldirilara-karsi-mucadele-mekanizmasini-gelistirme-cagrisi-1084927071.html
RDIF’ten siber saldırılara karşı mücadele mekanizmasını geliştirme çağrısı
RDIF’ten siber saldırılara karşı mücadele mekanizmasını geliştirme çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD'nin pandemi sırasında Çinli koronavirüs aşısını itibarsızlaştırmak için sosyal medyada bir kampanya yürüttüğü haberini değerlendiren Rusya Doğrudan Yatırım... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T15:26+0300
2024-06-17T15:26+0300
2024-06-17T15:22+0300
dünya
covid-19
koronavirüs
aşı
rusya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
batı
siber saldırı
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Sahte hesaplar, anonim kaynaklar ve yandaş uzmanlar dahil çeşitli dezenformasyon kanalları aracılığıyla Rusya’daki aşılamaya karşı hedefli ve koordineli bir kampanya yürütüldüğünü saptadıklarını kaydeden RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “Bu girişimler doğrudan ülkemiz vatandaşlarını hedef alıyor, çünkü aşılamayı reddetme çağrılarını içeriyordu. Ayrıca Sputnik’i karalayarak aşılamanın dış pazarlarda tanıtımını zorlaştırdılar ve böylece ihtiyacı olan ülkelerin ve vatandaşlarının aşıya erişimini engellediler” dedi.Uluslararası piyasalardaki bilgi saldırılarının, İngiltere Siber Güvenlik Merkezi’nin Rus bilgisayar korsanlarının ABD, İngiltere ve Kanada’daki koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin verileri çalmaya çalıştığına dair yalanı da içerdiği anımsatan Dmitriyev, ABD Sağlık Bakanlığı’nın raporunda Brezilya’yı Sputnik kullanmamaya ikna etmeye çalıştığı açık bir şekilde yazdığını kaydetti.Toplamda RDIF’in, Sputnik ailesi aşılarına ilişkin 50’den fazla çalışma ve bilimsel yayın gerçekleştirdiğini anımsatan Dmitriyev, “RDIF, sağlık sektöründe dahil, hasım ülkelerin bilgi saldırılarına karşı güvenilir mekanizmalar oluşturulması çağrısında bulunuyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/abdnin-cinin-covid-19-asisini-itibarsizlastirmaya-calistigi-ortaya-cikti-1084920914.html
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covid-19, koronavirüs, aşı, rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, batı, siber saldırı, ingiltere, abd, kanada, abd sağlık bakanlığı, sputnik v
covid-19, koronavirüs, aşı, rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, batı, siber saldırı, ingiltere, abd, kanada, abd sağlık bakanlığı, sputnik v
RDIF’ten siber saldırılara karşı mücadele mekanizmasını geliştirme çağrısı
ABD'nin pandemi sırasında Çinli koronavirüs aşısını itibarsızlaştırmak için sosyal medyada bir kampanya yürüttüğü haberini değerlendiren Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) hasım ülkelerin, sağlık alanında olanlar dahil bilgi saldırılarına karşı güvenilir mekanizmalar oluşturma çağrısında bulundu.
Sahte hesaplar, anonim kaynaklar ve yandaş uzmanlar dahil çeşitli dezenformasyon kanalları aracılığıyla Rusya’daki aşılamaya karşı hedefli ve koordineli bir kampanya yürütüldüğünü saptadıklarını kaydeden RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “Bu girişimler doğrudan ülkemiz vatandaşlarını hedef alıyor, çünkü aşılamayı reddetme çağrılarını içeriyordu. Ayrıca Sputnik’i karalayarak aşılamanın dış pazarlarda tanıtımını zorlaştırdılar ve böylece ihtiyacı olan ülkelerin ve vatandaşlarının aşıya erişimini engellediler” dedi.
Uluslararası piyasalardaki bilgi saldırılarının, İngiltere Siber Güvenlik Merkezi’nin Rus bilgisayar korsanlarının ABD, İngiltere ve Kanada’daki koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin verileri çalmaya çalıştığına dair yalanı da içerdiği anımsatan Dmitriyev, ABD Sağlık Bakanlığı’nın raporunda Brezilya’yı Sputnik kullanmamaya ikna etmeye çalıştığı açık bir şekilde yazdığını kaydetti.
Sputnik V aşısı tescil edildiği günden bu yana, Rus bilim insanlarının başarısına olan güveni sarsmaya yönelik hedefli bir kampanya şahit olduk. Sputnik aşı ailesine yönelik toplamda 300’den fazla bilgi saldırısı saptadık.
Toplamda RDIF’in, Sputnik ailesi aşılarına ilişkin 50’den fazla çalışma ve bilimsel yayın gerçekleştirdiğini anımsatan Dmitriyev, “RDIF, sağlık sektöründe dahil, hasım ülkelerin bilgi saldırılarına karşı güvenilir mekanizmalar oluşturulması çağrısında bulunuyor” diye ekledi.