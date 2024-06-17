https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/rdiften-siber-saldirilara-karsi-mucadele-mekanizmasini-gelistirme-cagrisi-1084927071.html

RDIF’ten siber saldırılara karşı mücadele mekanizmasını geliştirme çağrısı

RDIF’ten siber saldırılara karşı mücadele mekanizmasını geliştirme çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD'nin pandemi sırasında Çinli koronavirüs aşısını itibarsızlaştırmak için sosyal medyada bir kampanya yürüttüğü haberini değerlendiren Rusya Doğrudan Yatırım... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T15:26+0300

2024-06-17T15:26+0300

2024-06-17T15:22+0300

dünya

covid-19

koronavirüs

aşı

rusya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriyev

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ingiltere

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Sahte hesaplar, anonim kaynaklar ve yandaş uzmanlar dahil çeşitli dezenformasyon kanalları aracılığıyla Rusya’daki aşılamaya karşı hedefli ve koordineli bir kampanya yürütüldüğünü saptadıklarını kaydeden RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “Bu girişimler doğrudan ülkemiz vatandaşlarını hedef alıyor, çünkü aşılamayı reddetme çağrılarını içeriyordu. Ayrıca Sputnik’i karalayarak aşılamanın dış pazarlarda tanıtımını zorlaştırdılar ve böylece ihtiyacı olan ülkelerin ve vatandaşlarının aşıya erişimini engellediler” dedi.Uluslararası piyasalardaki bilgi saldırılarının, İngiltere Siber Güvenlik Merkezi’nin Rus bilgisayar korsanlarının ABD, İngiltere ve Kanada’daki koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin verileri çalmaya çalıştığına dair yalanı da içerdiği anımsatan Dmitriyev, ABD Sağlık Bakanlığı’nın raporunda Brezilya’yı Sputnik kullanmamaya ikna etmeye çalıştığı açık bir şekilde yazdığını kaydetti.Toplamda RDIF’in, Sputnik ailesi aşılarına ilişkin 50’den fazla çalışma ve bilimsel yayın gerçekleştirdiğini anımsatan Dmitriyev, “RDIF, sağlık sektöründe dahil, hasım ülkelerin bilgi saldırılarına karşı güvenilir mekanizmalar oluşturulması çağrısında bulunuyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/abdnin-cinin-covid-19-asisini-itibarsizlastirmaya-calistigi-ortaya-cikti-1084920914.html

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covid-19, koronavirüs, aşı, rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, batı, siber saldırı, ingiltere, abd, kanada, abd sağlık bakanlığı, sputnik v