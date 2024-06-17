https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/putin-ramaphosayi-yeniden-guney-afrika-cumhurbaskani-secilmesi-dolayisiyla-tebrik-etti-1084944143.html
Putin, Ramaphosa’yı yeniden Güney Afrika Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti
Putin, Ramaphosa’yı yeniden Güney Afrika Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, telefonda görüştüğü Ramaphosa’yı yeniden Güney Afrika Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi. 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T23:38+0300
2024-06-17T23:38+0300
2024-06-17T23:38+0300
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Kremlin basın dairesinin bildirdiği üzere Rusya lideri Vladimir Putin, telefonda görüştüğü Cyril Ramaphosa’yı yeniden Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi sırasında Cyril Ramaphosa’yı bu yıl 29 Mayıs’ta yapılan genel seçimler sonucunda Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca görüşme sırasında liderlerin, Rusya ile Güney Afrika arasındaki stratejik ortaklığı daha kapsamlı bir şekilde güçlendirmeye yönelik ortak çalışmanın sürdürülmesi yönündeki umutlarını dile getirdikleri ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/putin-24-yil-sonra-kuzey-koreye-gidiyor-1084926899.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, cyril ramaphosa, tebrik, tebrik
Putin, Ramaphosa’yı yeniden Güney Afrika Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, telefonda görüştüğü Ramaphosa’yı yeniden Güney Afrika Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.
Kremlin basın dairesinin bildirdiği üzere Rusya lideri Vladimir Putin, telefonda görüştüğü Cyril Ramaphosa’yı yeniden Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi sırasında Cyril Ramaphosa’yı bu yıl 29 Mayıs’ta yapılan genel seçimler sonucunda Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca görüşme sırasında liderlerin, Rusya ile Güney Afrika arasındaki stratejik ortaklığı daha kapsamlı bir şekilde güçlendirmeye yönelik ortak çalışmanın sürdürülmesi yönündeki umutlarını dile getirdikleri ifade edildi.