https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/putin-ramaphosayi-yeniden-guney-afrika-cumhurbaskani-secilmesi-dolayisiyla-tebrik-etti-1084944143.html

Putin, Ramaphosa’yı yeniden Güney Afrika Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti

Putin, Ramaphosa’yı yeniden Güney Afrika Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, telefonda görüştüğü Ramaphosa’yı yeniden Güney Afrika Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi. 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T23:38+0300

2024-06-17T23:38+0300

2024-06-17T23:38+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

güney afrika

güney afrika cumhuriyeti

cumhurbaşkanı

cyril ramaphosa

tebrik

tebrik

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Kremlin basın dairesinin bildirdiği üzere Rusya lideri Vladimir Putin, telefonda görüştüğü Cyril Ramaphosa’yı yeniden Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi sırasında Cyril Ramaphosa’yı bu yıl 29 Mayıs’ta yapılan genel seçimler sonucunda Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca görüşme sırasında liderlerin, Rusya ile Güney Afrika arasındaki stratejik ortaklığı daha kapsamlı bir şekilde güçlendirmeye yönelik ortak çalışmanın sürdürülmesi yönündeki umutlarını dile getirdikleri ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/putin-24-yil-sonra-kuzey-koreye-gidiyor-1084926899.html

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güney afrika

güney afrika cumhuriyeti

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rusya, kremlin, vladimir putin, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, cyril ramaphosa, tebrik, tebrik