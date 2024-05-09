https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/kuzey-kore-lideri-kim-putinin-liderliginde-rus-halki-baris-ugruna-adil-mucadele-veriyor-1083634122.html
Kuzey Kore lideri Kim: Putin’in liderliğinde Rus halkı barış uğruna adil mücadele veriyor
Kuzey Kore lideri Kim: Putin’in liderliğinde Rus halkı barış uğruna adil mücadele veriyor
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 9 Mayıs Zafer Bayramı vesilesiyle Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e gönderdiği kutlama mesajında, Rus halkının günümüzde ülkenin... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T10:11+0300
2024-05-09T10:11+0300
2024-05-09T10:10+0300
dünya
9 mayıs zafer bayramı
kuzey kore
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kuzey kore lideri kim jong un
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Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı’nın aktardığına göre Kim Jong-un, Rusya ve birçok ülkede bugün kutlanan Zafer Bayramı vesilesiyle Vladimir Putin’e tebrik mesajı gönderdi.Haberde, “Yoldaş Kim Jong-un, günümüzde Rus halkının, Devlet Başkanı’nın liderliğinde, düşman güçlerin kindar saldırıları ve tehditleriyle karşı karşıya kalarak ülkenin egemen haklarını korumak, bölgede barış ve güvenliği sağlamak için tüm kararlılıkla adil mücadeleye giriştiğini ve muzaffer atalarının güçlü maneviyatını layıkıyla devam ettirdiğini kaydetti” ifadesine yer verildi.Rusya lideri, ordu ve halkının “emperyalizmin hegemonik politikalarına ve şiddete dayalı yönetimine” darbe indirdiğini, adil ve barışçıl çok kutuplu dünya inşa etme mücadelesinde yeni bir zafere imza attığını kaydeden Kim, Rusya’ya güçlü destek ve dayanışma verdiğini belirtti.Haberde, “Liderimiz, Rus halkının, insanlığın kaderini acımasızca ihlal eden vahşi faşizme karşı kararlı mücadelesinde, hayal edilemeyecek zorluklar ve acıların cesurca üstesinden geldiğini, eşsiz bir özveri, kahramanlık ve asil enternasyonalizm sergilediğini ve nihayette vatanın huzurunu sağlamak ve küresel barışı kurtarmak konusunda tarihi başarılara imza attığını vurguladı” dendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/rus-korsanlarindan-ukraynaya-zafer-bayrami-mesaji-putinin-sozleri-hatirlatildi-1083633663.html
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9 mayıs zafer bayramı, kuzey kore, rusya, kuzey kore lideri kim jong un, vladimir putin
9 mayıs zafer bayramı, kuzey kore, rusya, kuzey kore lideri kim jong un, vladimir putin
Kuzey Kore lideri Kim: Putin’in liderliğinde Rus halkı barış uğruna adil mücadele veriyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 9 Mayıs Zafer Bayramı vesilesiyle Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e gönderdiği kutlama mesajında, Rus halkının günümüzde ülkenin egemenliğini korumak ve bölgede barış ve güvenliği sağlamak için adil mücadele verdiğini belirtti.
Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı’nın aktardığına göre Kim Jong-un, Rusya ve birçok ülkede bugün kutlanan Zafer Bayramı vesilesiyle Vladimir Putin’e tebrik mesajı gönderdi.
Haberde, “Yoldaş Kim Jong-un, günümüzde Rus halkının, Devlet Başkanı’nın liderliğinde, düşman güçlerin kindar saldırıları ve tehditleriyle karşı karşıya kalarak ülkenin egemen haklarını korumak, bölgede barış ve güvenliği sağlamak için tüm kararlılıkla adil mücadeleye giriştiğini ve muzaffer atalarının güçlü maneviyatını layıkıyla devam ettirdiğini kaydetti” ifadesine yer verildi.
Rusya lideri, ordu ve halkının “emperyalizmin hegemonik politikalarına ve şiddete dayalı yönetimine” darbe indirdiğini, adil ve barışçıl çok kutuplu dünya inşa etme mücadelesinde yeni bir zafere imza attığını kaydeden Kim, Rusya’ya güçlü destek ve dayanışma verdiğini belirtti.
Haberde, “Liderimiz, Rus halkının, insanlığın kaderini acımasızca ihlal eden vahşi faşizme karşı kararlı mücadelesinde, hayal edilemeyecek zorluklar ve acıların cesurca üstesinden geldiğini, eşsiz bir özveri, kahramanlık ve asil enternasyonalizm sergilediğini ve nihayette vatanın huzurunu sağlamak ve küresel barışı kurtarmak konusunda tarihi başarılara imza attığını vurguladı” dendi.