https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/obama-sahnede-donan-bideni-uzaklastirmak-zorunda-kaldi-1084918831.html

Obama, sahnede donan Biden'ı uzaklaştırmak zorunda kaldı

Obama, sahnede donan Biden'ı uzaklaştırmak zorunda kaldı

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Barack Obama, seçim kampanyası sırasında destekçileriyle buluşmasının hemen ardından sahnede donup kalan mevcut ABD lideri Joe Biden'ı elinden... 17.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-17T10:30+0300

2024-06-17T10:30+0300

2024-06-17T10:30+0300

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abd başkanlık seçimleri

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Sosyal medyada yer alan çok sayıda videoya göre, Los Angeles'ta bağışçılarla yapılan etkinliğin sonunda, ülkenin mevcut ve eski liderleri sahnede durarak konuklarla vedalaştı.Biden’ı destekleyen eski ABD Başkanı Obama, el sallayarak çıkışa doğru yönelirken, Biden’ın sahnede hareketsiz durduğu ve sadece gülümsediği, hareketsiz kalan Biden’ın elinden tutan Obama'nın ise onu sahneden indirdiği kaydedildi.Benzer bir olay 10 Haziran'da da yaşanırken, Biden, Kölelerin Kurtuluş Günü onuruna Beyaz Saray'da düzenlenen konserde etrafı konuklarla çevrili kameraların objektifine birkaç dakikalığına yakalanmış, herkes müzikle aynı anda hareket ederken, mevcut başkan Biden dakikalarca donup kalmıştı.Bu arada ABD merkezli CBS televizyon kanalına göre, Biden'ın İtalya'daki G7 zirvesinin hemen ardından gittiği Los Angeles'taki etkinlik, seçim kampanyası için bağış toplama açısından bir rekora dönüşürken, yaklaşık 30 milyon dolar toplamayı başardığı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bidenden-italyadaki-g7-zirvesi-sirasinda-tuhaf-hareket-meloni-pesinden-gitmek-zorunda-kaldi-1084842612.html

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