https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bidenden-italyadaki-g7-zirvesi-sirasinda-tuhaf-hareket-meloni-pesinden-gitmek-zorunda-kaldi-1084842612.html

Biden’dan İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında tuhaf hareket: Meloni peşinden gitmek zorunda kaldı

Biden’dan İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında tuhaf hareket: Meloni peşinden gitmek zorunda kaldı

Sputnik Türkiye

The New York Times, ABD Başkanı Biden’ın, İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında düzenlenen paraşüt gösterisinin ardından “dolaşması” nedeniyle İtalya Başbakanı... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T10:40+0300

2024-06-14T10:40+0300

2024-06-14T11:28+0300

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giorgia meloni

g7 zirvesi

paraşütçü

güneş gözlüğü

beyaz saray

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The New York Post’un aktardığına göre, G7 liderleri ile Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanlarının paraşütçüleri birlikte selamladığı ve alkışladığı sırada ABD Başkanı Joe Biden’ın bir anda gruptan uzaklaşması dikkat çekti. Başka yöne bakan ABD liderinin paraşütçülerden birinin yanına giderek ona bir şeyler söylediği ve başparmağını gösterdiği ifade edildi.Gazetenin paylaştığı videoda, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin yüzü hâlâ mevkidaşlarına dönük şekilde Biden’a doğru yürüyerek onu elinden tutup herkesin baktığı yöne döndürdüğü görülüyor. Ardından G7 liderleri hızla toplanıp 'aile fotoğrafı' çektiriyor.Haberde ayrıca akşam olmasına rağmen Biden’ın güneş gözlüğü takmasına da dikkat çekildi.Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD medyasının yayınlandığı görüntülerin “çarpıtıldığını” yazdı.Bates, “Başkan sadece paraşütçülerden birini tebrik ediyor ve onu takdir ederek başparmak işareti yapıyor” diye anlattı.ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, sıkça yaptığı dil sürçmeleri ve tuhaf hareketleri nedeniyle muhalifleri için eleştiri ve alay malzemesi oluyor. Cumhuriyetçiler, Biden’ın ülkeyi yönetme yeteneğini sorgulamak amacıyla partiler arası mücadelede sürekli bu hatalarına dikkat çekiyorlar.

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g7, italya, abd, joe biden, giorgia meloni, g7 zirvesi, paraşütçü, güneş gözlüğü, beyaz saray, the new york post