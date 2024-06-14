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Biden’dan İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında tuhaf hareket: Meloni peşinden gitmek zorunda kaldı
Biden’dan İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında tuhaf hareket: Meloni peşinden gitmek zorunda kaldı
Sputnik Türkiye
The New York Times, ABD Başkanı Biden’ın, İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında düzenlenen paraşüt gösterisinin ardından “dolaşması” nedeniyle İtalya Başbakanı... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T10:40+0300
2024-06-14T11:28+0300
dünya
g7
italya
abd
joe biden
giorgia meloni
g7 zirvesi
paraşütçü
güneş gözlüğü
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The New York Post’un aktardığına göre, G7 liderleri ile Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanlarının paraşütçüleri birlikte selamladığı ve alkışladığı sırada ABD Başkanı Joe Biden’ın bir anda gruptan uzaklaşması dikkat çekti. Başka yöne bakan ABD liderinin paraşütçülerden birinin yanına giderek ona bir şeyler söylediği ve başparmağını gösterdiği ifade edildi.Gazetenin paylaştığı videoda, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin yüzü hâlâ mevkidaşlarına dönük şekilde Biden’a doğru yürüyerek onu elinden tutup herkesin baktığı yöne döndürdüğü görülüyor. Ardından G7 liderleri hızla toplanıp 'aile fotoğrafı' çektiriyor.Haberde ayrıca akşam olmasına rağmen Biden’ın güneş gözlüğü takmasına da dikkat çekildi.Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD medyasının yayınlandığı görüntülerin “çarpıtıldığını” yazdı.Bates, “Başkan sadece paraşütçülerden birini tebrik ediyor ve onu takdir ederek başparmak işareti yapıyor” diye anlattı.ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, sıkça yaptığı dil sürçmeleri ve tuhaf hareketleri nedeniyle muhalifleri için eleştiri ve alay malzemesi oluyor. Cumhuriyetçiler, Biden’ın ülkeyi yönetme yeteneğini sorgulamak amacıyla partiler arası mücadelede sürekli bu hatalarına dikkat çekiyorlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/trump-putinle-iliskilerim-cok-iyi-cunku-guclu-zayiflarla-gecinemiyorum-1084833298.html
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g7, italya, abd, joe biden, giorgia meloni, g7 zirvesi, paraşütçü, güneş gözlüğü, beyaz saray, the new york post
g7, italya, abd, joe biden, giorgia meloni, g7 zirvesi, paraşütçü, güneş gözlüğü, beyaz saray, the new york post

Biden’dan İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında tuhaf hareket: Meloni peşinden gitmek zorunda kaldı

10:40 14.06.2024 (güncellendi: 11:28 14.06.2024)
© Sosyal medyaG7 liderleri İtalya’daki zirve sırasında düzenlenen paraşüt gösterisini izledi
G7 liderleri İtalya’daki zirve sırasında düzenlenen paraşüt gösterisini izledi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© Sosyal medya
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The New York Times, ABD Başkanı Biden’ın, İtalya’daki G7 Zirvesi sırasında düzenlenen paraşüt gösterisinin ardından “dolaşması” nedeniyle İtalya Başbakanı Meloni’nin onu “geri getirmek” için peşinden gitmek zorunda kaldığını belirtti.
The New York Post’un aktardığına göre, G7 liderleri ile Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi başkanlarının paraşütçüleri birlikte selamladığı ve alkışladığı sırada ABD Başkanı Joe Biden’ın bir anda gruptan uzaklaşması dikkat çekti. Başka yöne bakan ABD liderinin paraşütçülerden birinin yanına giderek ona bir şeyler söylediği ve başparmağını gösterdiği ifade edildi.
Gazetenin paylaştığı videoda, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'nin yüzü hâlâ mevkidaşlarına dönük şekilde Biden’a doğru yürüyerek onu elinden tutup herkesin baktığı yöne döndürdüğü görülüyor. Ardından G7 liderleri hızla toplanıp 'aile fotoğrafı' çektiriyor.
Haberde ayrıca akşam olmasına rağmen Biden’ın güneş gözlüğü takmasına da dikkat çekildi.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, sosyal medya platformu X paylaşımında, ABD medyasının yayınlandığı görüntülerin “çarpıtıldığını” yazdı.
Bates, “Başkan sadece paraşütçülerden birini tebrik ediyor ve onu takdir ederek başparmak işareti yapıyor” diye anlattı.
ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, sıkça yaptığı dil sürçmeleri ve tuhaf hareketleri nedeniyle muhalifleri için eleştiri ve alay malzemesi oluyor. Cumhuriyetçiler, Biden’ın ülkeyi yönetme yeteneğini sorgulamak amacıyla partiler arası mücadelede sürekli bu hatalarına dikkat çekiyorlar.
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