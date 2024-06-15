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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/gazzede-can-kaybi-37-bin-296ya-yukseldi-1084885218.html
Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi
Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 253 gündür devam eden kara harekatında can kaybı 37 bin 296’ya yükseldi. 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T15:21+0300
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 30 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 296'ya, yaralananların sayısının ise 85 bin 197'ye yükseldiği kaydedildi.‘50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var’Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizine dair uyarıda bulunuldu.Açıklamada, "İnsan yardım erişimine yönelik kısıtlamaların devam etmesiyle Gazze'deki insanlar felaket düzeylerde açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var. UNRWA ekipleri ailelere yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışıyor, ancak durum felaket" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/israil-ordusu-refahtaki-birlesmis-milletler-okulunu-vurdu-1084883023.html
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Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi

15:21 15.06.2024
© AA / Ashraf AmraABD’nin Gazze’de kurduğu geçici liman
ABD’nin Gazze’de kurduğu geçici liman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
© AA / Ashraf Amra
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 253 gündür devam eden kara harekatında can kaybı 37 bin 296’ya yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 30 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 296'ya, yaralananların sayısının ise 85 bin 197'ye yükseldiği kaydedildi.

‘50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var’

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizine dair uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, "İnsan yardım erişimine yönelik kısıtlamaların devam etmesiyle Gazze'deki insanlar felaket düzeylerde açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var. UNRWA ekipleri ailelere yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışıyor, ancak durum felaket" ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2024
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