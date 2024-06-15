https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/gazzede-can-kaybi-37-bin-296ya-yukseldi-1084885218.html
Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi
Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 253 gündür devam eden kara harekatında can kaybı 37 bin 296’ya yükseldi. 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T15:21+0300
2024-06-15T15:21+0300
2024-06-15T15:21+0300
israil- filistin çatışması
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israil ordusu (idf)
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 30 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 296'ya, yaralananların sayısının ise 85 bin 197'ye yükseldiği kaydedildi.‘50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var’Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizine dair uyarıda bulunuldu.Açıklamada, "İnsan yardım erişimine yönelik kısıtlamaların devam etmesiyle Gazze'deki insanlar felaket düzeylerde açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var. UNRWA ekipleri ailelere yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışıyor, ancak durum felaket" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/israil-ordusu-refahtaki-birlesmis-milletler-okulunu-vurdu-1084883023.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, benyamin netanyahu, abd
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, benyamin netanyahu, abd
Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 253 gündür devam eden kara harekatında can kaybı 37 bin 296’ya yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 30 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 296'ya, yaralananların sayısının ise 85 bin 197'ye yükseldiği kaydedildi.
‘50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var’
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizine dair uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, "İnsan yardım erişimine yönelik kısıtlamaların devam etmesiyle Gazze'deki insanlar felaket düzeylerde açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var. UNRWA ekipleri ailelere yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışıyor, ancak durum felaket" ifadeleri kullanıldı.