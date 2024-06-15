https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/gazzede-can-kaybi-37-bin-296ya-yukseldi-1084885218.html

Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi

Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya yükseldi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 253 gündür devam eden kara harekatında can kaybı 37 bin 296’ya yükseldi. 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T15:21+0300

2024-06-15T15:21+0300

2024-06-15T15:21+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

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soykırım

benyamin netanyahu

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 30 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı bildirildi.Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 296'ya, yaralananların sayısının ise 85 bin 197'ye yükseldiği kaydedildi.‘50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var’Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinlilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizine dair uyarıda bulunuldu.Açıklamada, "İnsan yardım erişimine yönelik kısıtlamaların devam etmesiyle Gazze'deki insanlar felaket düzeylerde açlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. 50 bin fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyacı var. UNRWA ekipleri ailelere yardım ulaştırmak için yorulmadan çalışıyor, ancak durum felaket" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/israil-ordusu-refahtaki-birlesmis-milletler-okulunu-vurdu-1084883023.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, benyamin netanyahu, abd