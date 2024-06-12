https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/rusyadaki-nukleer-tatbikat-ikinci-asamada-iskender-taktik-fuze-sistemleri-sahnede-1084753839.html

Rusya'daki nükleer tatbikat ikinci aşamada: İskender taktik füze sistemleri 'sahnede'

Rusya'daki nükleer tatbikat ikinci aşamada: İskender taktik füze sistemleri 'sahnede'

Sputnik Türkiye

Rusya ordusu, Batı'nın Kiev'e Rus topraklarını vurma izni vermesine cevaben yürüttüğü tatbikatı sürdürüyor. 12.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-12T10:15+0300

2024-06-12T10:15+0300

2024-06-12T10:15+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Belarus ordularının gerçekleştirdiği stratejik olmayan nükleer kuvvetler tatbikatının ikinci aşamasında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Leningrad Askeri Bölgesi'ne bağlı füze birliği, İskender-M taktik füze sistemleri için mühimmat alımına yönelik talim gerçekleştiriyor.Birlikteki askerler, İskender-M sistemlerine füzelerin yerleştirilmesi ve bu sistemlerin fırlatma işlemi için belirlenen bölgeye gizlice sevk edilmesi konusunda da eğitim alıyor.Diğer taraftan tatbikata katılan Rusya Donanması'na ait gemilerin mürettebatı, deniz bazlı seyir füzelerini özel savaş başlıklarıyla donatma ve belirlenen devriye alanlarına intikal etme konusunda talimler yapıyor.İkinci aşamaya dün geçildiRusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı’nın kararı uyarınca, stratejik olmayan nükleer kuvvetlerin tatbikatının ikinci aşaması başladığını duyurmuştu.Tatbikat sırasında, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri birimlerine stratejik olmayan nükleer silahları savaş sırasında kullanma eğitimini içeren konuların işleneceği bildirilmişti.'Nükleer tatbikat, Batı'nın Kiev'e Rus topraklarını vurma izni vermesine bir yanıt'Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya ve Belarus ordularının gerçekleştirdiği nükleer tatbikatın Kiev'e Rus topraklarını Batı silahlarıyla vurması için verilen izne bir yanıt olduğunun altını çizmişti.Şoygu, "Tatbikatımızın Kiev'deki terörist rejimin Batı tarafından desteklenmesine, NATO askerlerinin Ukrayna'daki çatışmalara aktif olarak katılmasına ve Kiev'e Rus sivil tesislerine füze saldırıları düzenlemesi için fiilen verilen izne gösterilen uygun bir tepki olduğunu anımsatmak isterim" demişti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun 21 Mayıs 2024 tarihinde başlatttığı nükleer tatbikatın planlı bir faaliyet olduğunu ve bunda olağandışı bir şey bulunmadığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/soygu-nukleer-tatbikat-batinin-kieve-rus-topraklarini-vurma-izni-vermesine-bir-yanit-1084724992.html

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